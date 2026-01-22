Грузия
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Житель Грузии менял сроки годности на просроченных продуктах и продавал их
Житель Грузии менял сроки годности на просроченных продуктах и продавал их
22.01.2026
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Следственная служба Минфина задержала жителя Кахети, который перебивал сроки годности на просроченных продуктах питания и продавал их, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанный обвиняется по статье "Изготовление, ввоз и реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции". По данным следствия, в 2025-2026 годах обвиняемый скупал фирменные просроченные продукты, которые якобы должен был скормить животным. С помощью самодельной печати он менял сроки годности и продавал продукцию со двора своего дома в селе Квемо Гургениани. В рамках оперативных мероприятий следователи провели контрольную закупку просроченных продуктов у подозреваемого. Во время обыска на складе, в автомобиле и во дворе дома были изъяты крупная партия просроченной фирменной продукции различных марок, самодельная печать для изменения сроков годности, наличные деньги, полученные от продажи продуктов. Задержанному грозит от трех до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
14:54 22.01.2026
Задержанному грозит от трех до пяти лет
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Следственная служба Минфина задержала жителя Кахети, который перебивал сроки годности на просроченных продуктах питания и продавал их, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанный обвиняется по статье "Изготовление, ввоз и реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции".
По данным следствия, в 2025-2026 годах обвиняемый скупал фирменные просроченные продукты, которые якобы должен был скормить животным.
С помощью самодельной печати он менял сроки годности и продавал продукцию со двора своего дома в селе Квемо Гургениани.
В рамках оперативных мероприятий следователи провели контрольную закупку просроченных продуктов у подозреваемого.
Во время обыска на складе, в автомобиле и во дворе дома были изъяты крупная партия просроченной фирменной продукции различных марок, самодельная печать для изменения сроков годности, наличные деньги, полученные от продажи продуктов.
Задержанному грозит от трех до пяти лет.
