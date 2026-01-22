https://sputnik-georgia.ru/20260122/zhitel-gruzii-menyal-sroki-godnosti-na-prosrochennykh-produktakh-i-prodaval-ikh-296752776.html
Житель Грузии менял сроки годности на просроченных продуктах и продавал их
Житель Грузии менял сроки годности на просроченных продуктах и продавал их
Задержанному грозит от трех до пяти лет 22.01.2026, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Следственная служба Минфина задержала жителя Кахети, который перебивал сроки годности на просроченных продуктах питания и продавал их, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанный обвиняется по статье "Изготовление, ввоз и реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции".
По данным следствия, в 2025-2026 годах обвиняемый скупал фирменные просроченные продукты, которые якобы должен был скормить животным.
С помощью самодельной печати он менял сроки годности и продавал продукцию со двора своего дома в селе Квемо Гургениани.
В рамках оперативных мероприятий следователи провели контрольную закупку просроченных продуктов у подозреваемого.
Во время обыска на складе, в автомобиле и во дворе дома были изъяты крупная партия просроченной фирменной продукции различных марок, самодельная печать для изменения сроков годности, наличные деньги, полученные от продажи продуктов.
Задержанному грозит от трех до пяти лет.