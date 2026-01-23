Грузия
Что скрывает Макрон и квартирный вопрос в Великой Китайской стене: самые смешные фото
Что скрывает Макрон и квартирный вопрос в Великой Китайской стене: самые смешные фото
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 23.01.2026, Sputnik Грузия
Что скрывает Макрон и квартирный вопрос в Великой Китайской стене: самые смешные фото

14:57 23.01.2026 (обновлено: 21:10 23.01.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
Президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк и его владелица Дарья Грузинова в Москве.

Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк и его владелица Дарья Грузинова в Москве.

Неделя мужской моды в Париже.

Неделя мужской моды в Париже.

Мужчины на ходулях ожидают начала представления в Калькутте.

Мужчины на ходулях ожидают начала представления в Калькутте.

Собака с хозяйкой во время праздника Святого Антония, покровителя животных, в Мадриде.

Собака с хозяйкой во время праздника Святого Антония, покровителя животных, в Мадриде.

Дети купаются в надувном бассейне, в котором лошади утоляют жажду в Аргентине.

Дети купаются в надувном бассейне, в котором лошади утоляют жажду в Аргентине.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкТренировка белух на базе изучения морских млекопитающих Приморского океанариума в бухте Парис во Владивостоке.
Тренировка белух на базе изучения морских млекопитающих Приморского океанариума в бухте Парис во Владивостоке.
Канцлер Германии Фридрих Мерц получает игрушечную машинку для своих сыновей от сотрудника компании Pfenning Group во время предвыборной кампании лидера Христианско-демократического союза, Германия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц получает игрушечную машинку для своих сыновей от сотрудника компании Pfenning Group во время предвыборной кампании лидера Христианско-демократического союза, Германия.

Кошки сидят на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

Кошки сидят на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.

Окунание в ледяную воду на праздник Богоявления в Санкт-Петербурге.

