Что скрывает Макрон и квартирный вопрос в Великой Китайской стене: самые смешные фото
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 23.01.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/17/296779368_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_40d6b55ce6d5a8bcfd4f41e90ebd671a.jpg
2026
Что скрывает Макрон и квартирный вопрос в Великой Китайской стене: самые смешные фото
14:57 23.01.2026 (обновлено: 21:10 23.01.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк и его владелица Дарья Грузинова в Москве.
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк и его владелица Дарья Грузинова в Москве.
© REUTERS Stephanie Lecocq
Неделя мужской моды в Париже.
Неделя мужской моды в Париже.
© AP Photo / Bikas Das
Мужчины на ходулях ожидают начала представления в Калькутте.
Мужчины на ходулях ожидают начала представления в Калькутте.
© AP Photo / Manu Fernandez
Собака с хозяйкой во время праздника Святого Антония, покровителя животных, в Мадриде.
Собака с хозяйкой во время праздника Святого Антония, покровителя животных, в Мадриде.
© AP Photo / Rodrigo Abd
Дети купаются в надувном бассейне, в котором лошади утоляют жажду в Аргентине.
Дети купаются в надувном бассейне, в котором лошади утоляют жажду в Аргентине.
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкТренировка белух на базе изучения морских млекопитающих Приморского океанариума в бухте Парис во Владивостоке.
Тренировка белух на базе изучения морских млекопитающих Приморского океанариума в бухте Парис во Владивостоке.
© REUTERS Heiko Becker
Канцлер Германии Фридрих Мерц получает игрушечную машинку для своих сыновей от сотрудника компании Pfenning Group во время предвыборной кампании лидера Христианско-демократического союза, Германия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц получает игрушечную машинку для своих сыновей от сотрудника компании Pfenning Group во время предвыборной кампании лидера Христианско-демократического союза, Германия.
© REUTERS Carlos Osorio
Кошки сидят на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
Кошки сидят на участке Мутяньюй Великой Китайской стены.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Окунание в ледяную воду на праздник Богоявления в Санкт-Петербурге.
Окунание в ледяную воду на праздник Богоявления в Санкт-Петербурге.