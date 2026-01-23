Альтернативный коридор не создаст угрозы транзиту через Грузию – Кобахидзе

https://sputnik-georgia.ru/20260123/alternativnyy-koridor-ne-sozdast-ugrozy-tranzitu-cherez-gruziyu--kobakhidze-296769421.html

Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС 23.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Анонсированный альтернативный коридор для грузов не создаст угрозы транзитному потенциалу Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян в Давосе заявили, что грузы, которые в настоящее время перевозятся через территорию Грузии, в будущем будут транспортироваться напрямую через границу Армении и Азербайджана. "Хочу привести простой показатель, который подтверждает, что альтернативный коридор не создает угрозы для Грузии – объем грузов в Среднем коридоре увеличился в семь раз за последние пять лет. В таких условиях наша единственная задача – максимально использовать нашу инфраструктуру, чтобы догнать этот растущий грузооборот. В условиях такого роста альтернативный коридор будет лишь дополнением к нашей транзитной функции", – сказал Кобахидзе. В то же время он подчеркнул, что Грузия приветствует восстановление отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе развитие торгово-экономических отношений. При этом премьер-министр отметил, что Грузия вкладывает большие инвестиции в развитие коридора. Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

