https://sputnik-georgia.ru/20260123/alternativnyy-koridor-ne-sozdast-ugrozy-tranzitu-cherez-gruziyu--kobakhidze-296769421.html
Альтернативный коридор не создаст угрозы транзиту через Грузию – Кобахидзе
Альтернативный коридор не создаст угрозы транзиту через Грузию – Кобахидзе
Sputnik Грузия
Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС 23.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-23T11:51+0400
2026-01-23T11:51+0400
2026-01-23T11:51+0400
экономика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
ильхам алиев
азербайджан
армения
давос
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0d/296193564_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_c044126c5010db3fc107fb13b4a8b87e.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Анонсированный альтернативный коридор для грузов не создаст угрозы транзитному потенциалу Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян в Давосе заявили, что грузы, которые в настоящее время перевозятся через территорию Грузии, в будущем будут транспортироваться напрямую через границу Армении и Азербайджана. "Хочу привести простой показатель, который подтверждает, что альтернативный коридор не создает угрозы для Грузии – объем грузов в Среднем коридоре увеличился в семь раз за последние пять лет. В таких условиях наша единственная задача – максимально использовать нашу инфраструктуру, чтобы догнать этот растущий грузооборот. В условиях такого роста альтернативный коридор будет лишь дополнением к нашей транзитной функции", – сказал Кобахидзе. В то же время он подчеркнул, что Грузия приветствует восстановление отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе развитие торгово-экономических отношений. При этом премьер-министр отметил, что Грузия вкладывает большие инвестиции в развитие коридора. Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
армения
давос
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0d/296193564_69:0:1260:893_1920x0_80_0_0_b805e09b0f52265439439639039c7d0c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, азербайджан, армения, давос
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, азербайджан, армения, давос
Альтернативный коридор не создаст угрозы транзиту через Грузию – Кобахидзе
Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Анонсированный альтернативный коридор для грузов не создаст угрозы транзитному потенциалу Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян в Давосе заявили, что грузы, которые в настоящее время перевозятся через территорию Грузии, в будущем будут транспортироваться напрямую через границу Армении и Азербайджана.
"Хочу привести простой показатель, который подтверждает, что альтернативный коридор не создает угрозы для Грузии – объем грузов в Среднем коридоре увеличился в семь раз за последние пять лет. В таких условиях наша единственная задача – максимально использовать нашу инфраструктуру, чтобы догнать этот растущий грузооборот. В условиях такого роста альтернативный коридор будет лишь дополнением к нашей транзитной функции", – сказал Кобахидзе.
В то же время он подчеркнул, что Грузия приветствует восстановление отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе развитие торгово-экономических отношений.
При этом премьер-министр отметил, что Грузия вкладывает большие инвестиции в развитие коридора.
"Что касается нашей транзитной функции, мы вкладываем очень большие инвестиции в развитие транзитной функции, это касается дорожной инфраструктуры, портов, аэропортов, различных типов инфраструктурных объектов. Это основано на положительных ожиданиях в связи с постоянным ростом транзита", – заявил Кобахидзе.
Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.