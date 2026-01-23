https://sputnik-georgia.ru/20260123/chto-uitkoff-soobschil-putinu-v-moskve-296773171.html
Что Уиткофф сообщил Путину в Москве
Что Уиткофф сообщил Путину в Москве
Sputnik Грузия
Переговоры российской и американской делегаций прошли в ночь на пятницу в Кремле и продлились почти четыре часа 23.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-23T11:37+0400
2026-01-23T11:37+0400
2026-01-23T15:37+0400
россия
в мире
москва
сша
вашингтон
владимир путин
дональд трамп
джаред кушнер
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/17/296772991_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_5ddfedef2902fb88001113954b6012e1.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв - Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве оказались содержательными и полезными, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.Встреча проходила в четверг в Кремле. С российской стороны в ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков.С американской стороны присутствовали также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Грюнбаум является старшим советником Белого дома и специалистом по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде.Беседа продлилась почти четыре часа.По словам помощника президента, "следующий шаг в этом направлении был согласован". Им стали встречи рабочих групп, которые пройдут в ОАЭ: трехсторонней рабочей группы по безопасности и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим делам.Участники переговоров в числе прочего затронули тему украинского конфликта.Как сообщил Ушаков, российская сторона искренне заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами.Вместе с тем Москве пока не удается достигнуть урегулирования конфликта такими средствами, в связи с этим российская сторона продолжит последовательно добиваться целей спецоперации.Кроме того, на переговорах стороны констатировали, что в данном случае важную роль играет и решения территориального вопроса.Вместе с тем, как отметил Ушаков, представители Вашингтона уже строят планы, которые можно было бы реализовать с российскими партнерами после того, как ситуация на Украине будет урегулирована. Речь идет о совместных проектах с Россией.Помощник российского президента также проинформировал, что по итогам переговоров стороны договорились о поддержании дальнейших контактов, в том числе по украинскому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
сша
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/17/296772991_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_245735e1ee438bc24f21dce3b0420d9a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, москва, сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, джаред кушнер, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, москва, сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, джаред кушнер, обострение ситуации вокруг украины
Что Уиткофф сообщил Путину в Москве
11:37 23.01.2026 (обновлено: 15:37 23.01.2026)
Переговоры российской и американской делегаций прошли в ночь на пятницу в Кремле и продлились почти четыре часа
ТБИЛИСИ, 23 янв - Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве оказались содержательными и полезными, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.
Встреча проходила в четверг в Кремле. С российской стороны в ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков.
С американской стороны присутствовали также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Грюнбаум является старшим советником Белого дома и специалистом по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде.
Беседа продлилась почти четыре часа.
Как рассказал Ушаков, встреча президента с американской делегацией была нацелена на то, чтобы Москва получила информацию по итогам контактов США с представителями Киева и Европы, и уже "на двоих" с Вашингтоном определить параметры дальнейших шагов.
По словам помощника президента, "следующий шаг в этом направлении был согласован". Им стали встречи рабочих групп, которые пройдут в ОАЭ: трехсторонней рабочей группы по безопасности и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим делам.
Участники переговоров в числе прочего затронули тему украинского конфликта.
Как сообщил Ушаков, российская сторона искренне заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами.
"Мы, как подчеркивал (президент России - Sputnik ) Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами", - сказал Ушаков журналистам после переговоров.
Вместе с тем Москве пока не удается достигнуть урегулирования конфликта такими средствами, в связи с этим российская сторона продолжит последовательно добиваться целей спецоперации.
Кроме того, на переговорах стороны констатировали, что в данном случае важную роль играет и решения территориального вопроса.
"Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит", - сказал Ушаков.
Вместе с тем, как отметил Ушаков, представители Вашингтона уже строят планы, которые можно было бы реализовать с российскими партнерами после того, как ситуация на Украине будет урегулирована. Речь идет о совместных проектах с Россией.
Помощник российского президента также проинформировал, что по итогам переговоров стороны договорились о поддержании дальнейших контактов, в том числе по украинскому вопросу.