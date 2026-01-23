https://sputnik-georgia.ru/20260123/chto-uitkoff-soobschil-putinu-v-moskve-296773171.html

Что Уиткофф сообщил Путину в Москве

Что Уиткофф сообщил Путину в Москве

Переговоры российской и американской делегаций прошли в ночь на пятницу в Кремле и продлились почти четыре часа 23.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 янв - Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве оказались содержательными и полезными, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.Встреча проходила в четверг в Кремле. С российской стороны в ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков.С американской стороны присутствовали также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Грюнбаум является старшим советником Белого дома и специалистом по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде.Беседа продлилась почти четыре часа.По словам помощника президента, "следующий шаг в этом направлении был согласован". Им стали встречи рабочих групп, которые пройдут в ОАЭ: трехсторонней рабочей группы по безопасности и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим делам.Участники переговоров в числе прочего затронули тему украинского конфликта.Как сообщил Ушаков, российская сторона искренне заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами.Вместе с тем Москве пока не удается достигнуть урегулирования конфликта такими средствами, в связи с этим российская сторона продолжит последовательно добиваться целей спецоперации.Кроме того, на переговорах стороны констатировали, что в данном случае важную роль играет и решения территориального вопроса.Вместе с тем, как отметил Ушаков, представители Вашингтона уже строят планы, которые можно было бы реализовать с российскими партнерами после того, как ситуация на Украине будет урегулирована. Речь идет о совместных проектах с Россией.Помощник российского президента также проинформировал, что по итогам переговоров стороны договорились о поддержании дальнейших контактов, в том числе по украинскому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

