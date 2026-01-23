https://sputnik-georgia.ru/20260123/es-ne-nezavisim-kobakhidze-obyasnil-pochemu-evropa-ne-menyaet-pozitsiyu-po-gruzii-296770754.html

ЕС не независим: Кобахидзе объяснил, почему Европа не меняет позицию по Грузии

При наличии самостоятельной и прагматичной политики сотрудничество с Грузией было бы выгодно самому Евросоюзу, считает глава грузинского правительства

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Евросоюз и большинство стран – членов ЕС не являются независимыми в принятии собственных решений, что объясняет нынешнее отношение Брюсселя к Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Как отметил премьер, при наличии самостоятельной и прагматичной политики сотрудничество с Грузией было бы выгодно самому Евросоюзу, особенно в условиях ограниченного доступа к восточным рынкам после начала конфликта на Украине. По словам премьера, Евросоюз утратил доступ к дешевым российским энергоресурсам, а также потерял важный рынок и транзитный путь на Восток, что негативно отразилось на европейской экономике. В этих условиях, подчеркнул он, Грузия могла бы стать оптимальным альтернативным маршрутом в торгово-экономическом плане. "В условиях, когда они не пытаются перестроить отношения с Грузией, тем более что для этого нет никаких объективных оснований, все это еще раз свидетельствует о том, что у них нет ресурса для принятия самостоятельных решений, и они продолжают принимать несамостоятельные решения в ущерб собственным объективным интересам", – отметил премьер. Такое сотрудничество, по мнению премьера, было бы взаимовыгодным и не менее полезным для Евросоюза. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

