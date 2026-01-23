https://sputnik-georgia.ru/20260123/esche-odin-oppozitsionnyy-politik-vyshel-na-svobodu-v-gruzii-296769992.html

Еще один оппозиционный политик вышел на свободу в Грузии

Теперь Вашадзе ждет процедура избрания новой меры пресечения по обвинению по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности" 23.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе вышел на свободу после семи месяцев заключения. Вашадзе в конце июня 2025 года был приговорен к семи месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента. Георгий Вашадзе был вызван во временную следственную комиссию парламента, которая расследовала деятельность оппозиционных партий и период правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, но не явился. Ему было предъявлено обвинение по статье "Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии". На свободе Вашадзе оставался до вынесения приговора 24 июня 2025 года. Теперь Вашадзе ждет процедура избрания новой меры пресечения по обвинению по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Обвинения политику были предъявлены во время его нахождения в заключении в ноябре 2025 года. По версии прокуратуры, после того как во избежание возможного конфликта с Российской Федерацией правительство Грузии, исходя из интересов национальной безопасности, выбрало политику невведения экономических санкций и сохранения мира в стране после начала конфликта на Украине, Георгий Вашадзе вместе с другими оппозиционерами действовал в ущерб государственным интересам Грузии. С целью создания искусственной основы для введения международных санкций, они предоставляли представителям иностранного государства информацию об импорте нефтепродуктов в Грузию, а также о имеющейся в их распоряжении или вымышленной ситуации в военной сфере Грузии, распространяли ложную информацию о том, что воздушное пространство Грузии использовалось для поставки иранских боевых дронов в Российскую Федерацию. Также следствие утверждает, что Вашадзе с другими оппозиционными политиками периодически предоставлял представителям иностранных государств информацию и документальные материалы, в том числе списки лиц, работающих на государственной службе, для введения санкций. В результате со стороны различных стран санкции были введены в отношении около 300 граждан Грузии, в том числе политических должностных лиц, государственных служащих и отдельных бизнесменов. Кроме того, по версии следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, Вашадзе был среди политиков, которые под предлогом фальсификации выборов, публично призывали к революции, свержению власти, развалу власти, пикетированию государственных зданий и физическому противостоянию с правоохранителями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

