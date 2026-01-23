https://sputnik-georgia.ru/20260123/kak-tramp-mozhet-spasti-ukrainu-ot-dalneyshikh-poter-territoriy-296773387.html

Как Трамп может спасти Украину от дальнейших потерь территорий

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Украина может потерять еще больше территорий, если ей не удастся заключить мирное соглашение с российской стороной, такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп."Я думал, что (президент РФ Владимир – Sputnik) Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения", – сказал президент США представителям СМИ.Он также подчеркнул, что параметры возможного соглашения сторонам уже известны, так как они обсуждаются уже на протяжении нескольких месяцев.Вместе с тем, когда президенту задали вопрос о готовности Владимира Зеленского заключить мирное соглашение, он не смог ответить сразу.Но, говоря о российском президенте, Трамп сразу же ответил, что Путин хотел бы заключить соглашение. Позже он высказал предположение, что и Зеленский также хотел бы заключить сделку.По словам Трампа, для решения украинского конфликта существуют некоторые сложности, и связаны они с разграничением территорий."Есть улицы, есть реки… локации, границы", – добавил он.При этом глава Белого дома подчеркнул, что этот вопрос, по его мнению, является немного сложным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

