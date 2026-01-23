https://sputnik-georgia.ru/20260123/kak-tramp-mozhet-spasti-ukrainu-ot-dalneyshikh-poter-territoriy-296773387.html
Как Трамп может спасти Украину от дальнейших потерь территорий
Как Трамп может спасти Украину от дальнейших потерь территорий
23.01.2026
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Украина может потерять еще больше территорий, если ей не удастся заключить мирное соглашение с российской стороной, такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп."Я думал, что (президент РФ Владимир – Sputnik) Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения", – сказал президент США представителям СМИ.Он также подчеркнул, что параметры возможного соглашения сторонам уже известны, так как они обсуждаются уже на протяжении нескольких месяцев.Вместе с тем, когда президенту задали вопрос о готовности Владимира Зеленского заключить мирное соглашение, он не смог ответить сразу.Но, говоря о российском президенте, Трамп сразу же ответил, что Путин хотел бы заключить соглашение. Позже он высказал предположение, что и Зеленский также хотел бы заключить сделку.По словам Трампа, для решения украинского конфликта существуют некоторые сложности, и связаны они с разграничением территорий."Есть улицы, есть реки… локации, границы", – добавил он.При этом глава Белого дома подчеркнул, что этот вопрос, по его мнению, является немного сложным.
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Украина может потерять еще больше территорий, если ей не удастся заключить мирное соглашение с российской стороной, такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп.
"Я думал, что (президент РФ Владимир – Sputnik) Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения", – сказал президент США представителям СМИ.
Он также подчеркнул, что параметры возможного соглашения сторонам уже известны, так как они обсуждаются уже на протяжении нескольких месяцев.
"Люди знают параметры. Мы обсуждаем то, что уже обсуждалось последние шесть-семь месяцев", – отметил Трамп.
Вместе с тем, когда президенту задали вопрос о готовности Владимира Зеленского заключить мирное соглашение, он не смог ответить сразу.
Но, говоря о российском президенте, Трамп сразу же ответил, что Путин хотел бы заключить соглашение. Позже он высказал предположение, что и Зеленский также хотел бы заключить сделку.
Американский лидер рассказал, что в Давосе, на Всемирном экономическом форуме он уже провел несколько обсуждений по украинскому конфликту. В том числе состоялась его встреча с Зеленским.
По словам Трампа, для решения украинского конфликта существуют некоторые сложности, и связаны они с разграничением территорий.
"Есть улицы, есть реки… локации, границы", – добавил он.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что этот вопрос, по его мнению, является немного сложным.