Какой будет погода в Грузии в выходные – прогноз

В Тбилиси погода будет преимущественно сухой, температура воздуха в дневные часы составит +7...+9 градусов 23.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют осадки на большей части территории Грузии до 26 января, а вот 26 января по всей Грузии будет солнечная погода сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси погода будет преимущественно сухой, температура воздуха в дневные часы составит +7...+9 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) прогнозируются дожди, и распогодится только 26 января. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также до 26 января ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +13...+15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) тоже ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается снег . Температура воздуха днем составит +5...+7 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также местами ожидаются осадки в основном в виде снега. Дневная температура воздуха составит +7...+9 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами будет идти снег. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами также будет идти снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит -2...+2 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

