Какой сегодня церковный праздник: 23 января 2026

По православному церковному календарю 23 января отмечают день памяти святых Григория, Дометиана, Феозвы, Маркиана и других 23.01.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ НисскийПо церковному календарю 23 января поминают святителя Григория, епископа Нисского – одного из самых видных богословов и деятелей христианской мысли IV века.Родился будущий святой в благочестивой семье в Кесарии примерно в 335 году. Григорий, получив прекрасное образование, как и его старший брат Василий Великий, одно время был преподавателем красноречия.В епископы города Ниссы (Каппадокия) Григория рукоположил Василий Великий в 372 году. Святитель был пламенный защитник православных догматов и ревностный учитель своей паствы, их сострадательный отец и заступник.Через три года при императоре Валенте (334-378), стороннике арианского лжеучения, отвергавшего догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына, против которого активно выступал епископ Нисский, святителя, несправедливо обвинив в растрате церковных денег, лишили епископской кафедры.После гибели императора Валента в Адрианопольской битве в 378 году святой Григорий вернулся на епископскую кафедру в Ниссы.Святитель был одним из главных деятелей на II Вселенском Соборе, созванном в 381-м в Константинополе против лжеучения Македония, который неправильно учил о сущности Святого Духа.Имя Григория по итогам Второго Вселенского Собора было включено императорским эдиктом в 381 году в список епископов-хранителей православия. Григорий Нисский мирно скончался примерно в 394-м.Епископ Нисский вместе с Василием Великим и Григорием Богословом значительно повлиял на церковную жизнь своего времени.Епископ МелитинскийПо церковному календарю 23 января поминают преподобного Дометиана, епископа Мелитинского, жившего в VI веке при императоре Иустине Младшем (565-578).Овдовев, будущий святой принял постриг и жил строго и благочестиво. В 30 лет Дометиана избрали епископом города Мелитины (Великая Армения). Вскоре он прославился как мудрый, усердный и добрый пастырь.Для устранения столкновений с греками святитель часто выполнял в Персии государственные поручения. Святому Дометиану, всеми любимому, преподносили богатые дары, которые он использовал на содержание неимущих. Скончался преподобный в 601 году. Святитель прославился чудесами еще при жизни.Феозва диаконисаПо церковному календарю 23 января поминают блаженную Феозву диаконису, родную сестру Василия Великого, Григория Нисского и Петра, епископа Севастийского.Посвятив себя Богу с юности, будущая святая служила диаконисой Церкви, раздавала пищу странникам, ухаживала за больными, воспитывала сирот и готовила женщин к крещению.Когда ее брат Григорий Нисский пребывал три года в изгнании, святая, находясь при нем, разделяла с ним все невзгоды скитальческой жизни. Скончалась святая Феозва в 385-м.Эконом Великой церквиПо церковному календарю 23 января поминают преподобного Маркиана, пресвитера и эконома Великой церкви (в Константинополе).Родился будущий святой в Риме, а начальное образование получил в Константинополе. Преподобный после смерти родителей богатое наследство использовал на строение, обновление и украшение храмов.Строгая, благочестивая жизнь и нравственная чистота привлекли к преподобному внимание Патриарха. Он рукоположил Маркиана в пресвитера и поставил экономом Великой (патриаршей) церкви в Константинополе.Преподобный, отказывая себе во всем, раздавал щедрую милостыню из своего имения. Следуя заповеди Спасителя, он имел одну одежду. Соответственно, заменить одежду, промокшую от дождя, было нечем.Наделенный даром чудотворения за благочестивую жизнь, преподобный исцелял больных и изгонял бесов. Скончался святой примерно в 472-474 году.ИмениныПо церковному календарю 23 января именины отмечают Анатолий, Григорий, Макар, Зиновий, Петр, Павел и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников

