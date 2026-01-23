https://sputnik-georgia.ru/20260123/kurs-lari-na-dollar-296768796.html
Курс лари на пятницу – 2,6946 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 января в размере 2,6946 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару.
