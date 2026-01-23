https://sputnik-georgia.ru/20260123/lavrov--evrope-vy-trizhdy-profukali-shans-na-mir-zachem-vy-nuzhny-seychas-296815794.html
Лавров — Европе: "Вы трижды профукали шанс на мир. Зачем вы нужны сейчас?"
15:38 23.01.2026 (обновлено: 15:38 26.01.2026)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко ответил на вопрос о роли Европы в урегулировании конфликта на Украине.
По словам главы МИД РФ, европейские лидеры трижды упустили шанс на мир — в 2014 году, во время Минских соглашений и накануне начала специальной военной операции.
Лавров отметил, что нынешние инициативы ЕС и отдельных европейских стран направлены не на завершение конфликта, а на сохранение нынешнего киевского режима под прикрытием перемирия и "гарантий безопасности".
Он также указал на планы размещения западных военных контингентов и инфраструктуры на территории Украины как на прямую угрозу безопасности России.