Педагогам в Грузии запретят использовать телефоны во время уроков – СМИ

23.01.2026

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Запрет на использование мобильных телефонов на уроках распространится и на учителей, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на Минобразования. С нового учебного года в Грузии вступит в силу правило запрета на использование мобильных телефонов учениками во время учебного процесса. "То, что педагог будет помещать свой мобильный телефон во время урока в соответствующий ящик для хранения вместе с телефонами учеников, будет для них примером. Это не носит характер запрета для учителей. Это просто подача личного примера ученикам", – сообщили в Минобразования. С нового учебного года в Грузии начнется реформа школьного образования, которая среди прочего предполагает введение школьной формы для начальных классов, новой школьной программы и единых учебников для всех государственных школ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

