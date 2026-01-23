https://sputnik-georgia.ru/20260123/pedagogam-v-gruzii-zapretyat-ispolzovat-telefony-vo-vremya-urokov--smi-296737736.html
Педагогам в Грузии запретят использовать телефоны во время уроков – СМИ
Педагогам в Грузии запретят использовать телефоны во время уроков – СМИ
23.01.2026
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Запрет на использование мобильных телефонов на уроках распространится и на учителей, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на Минобразования. С нового учебного года в Грузии вступит в силу правило запрета на использование мобильных телефонов учениками во время учебного процесса. "То, что педагог будет помещать свой мобильный телефон во время урока в соответствующий ящик для хранения вместе с телефонами учеников, будет для них примером. Это не носит характер запрета для учителей. Это просто подача личного примера ученикам", – сообщили в Минобразования. С нового учебного года в Грузии начнется реформа школьного образования, которая среди прочего предполагает введение школьной формы для начальных классов, новой школьной программы и единых учебников для всех государственных школ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
