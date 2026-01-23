https://sputnik-georgia.ru/20260123/posle-obrazovaniya--zdravookhranenie-v-gruzii-planiruetsya-novaya-reforma-296769816.html

После образования – здравоохранение: в Грузии планируется новая реформа

Государство финансирует лечение ряда редких заболеваний и в тяжелых случаях отправляет на лечение за границей, так как ряд сервисов здравоохранения в Грузии... 23.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Правительство Грузии планирует реформировать существующую систему здравоохранения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Грузии с 2013 года действуют программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. "Конечно, система развивается поэтапно, но у нас есть проблема в сфере здравоохранения – очень многие наши сограждане, в том числе, из-за неудовлетворительного качества по целому ряду направлений, едут лечиться за границу, у кого есть такая возможность", – сказал Кобахидзе.По его словам, системный подход к вопросу обеспечит в среднесрочной перспективе в Грузии то качество медицинского обслуживания, которое сегодня есть в в Турции, Германии, Израиле или Австрии. "Мы хотим составить такой стратегический план по всем направлениям, который даст нам возможность достичь не поэтапных результатов, а переломных изменений. Этот план будет подготовлен в самом ближайшем будущем, и у нас будет очень конкретное видение, сформированное по всем направлениям", – сказал Кобахидзе. При этом премьер-министр предложил сотрудничество по вопросам реформы всем заинтересованным сторонам. "Мы должны смотреть на тему этих дискуссий шире, и здесь также важно участие настоящих специалистов отрасли. Когда дело касается здравоохранения, мнения квалифицированных и опытных врачей о системе здравоохранения важнее и интереснее, чем мнения политиков. Мы готовы к дискуссиям со всеми представителями секторов, в том числе в режиме оппонирования", – заявил Кобахидзе. Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом. Кроме того, государство финансирует лечение ряда редких заболеваний и в тяжелых случаях отправляет на лечение за границей, так как ряд сервисов здравоохранения в Грузии недоступен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

