Премьер Грузии заявил о готовности судиться с BBC в международных инстанциях

ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать... 23.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-23T12:52+0400

2026-01-23T12:52+0400

2026-01-23T12:57+0400

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузинские власти используют все доступные механизмы для защиты правды в связи с опубликованным материалом BBC, а в случае отсутствия надлежащего ответа намерены продолжить разбирательство как в британском регулирующем органе, так и в международных судебных инстанциях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузинская сторона в середине января направила BBC официальную претензию из-за сюжета о якобы применении властями химических средств против протестующих в конце 2024 года. Правящая партия требует удалить фильм и все связанные с ним материалы с соответствующих платформ, а также официально опровергнуть необоснованные предположения и утверждения о якобы использовании грузинскими правоохранительными органами "камита". "То, чего в природе не существует, разумеется, невозможно представить, и именно поэтому мы подали иск в BBC и ожидаем их реакции. Если с их стороны не последует надлежащего ответа, мы продолжим спор как в британском регулирующем органе, так и будем готовы к разбирательству в международной судебной инстанции. Мы используем все механизмы, чтобы защитить правду по этому вопросу", – заявил Кобахидзе. Премьер напомнил, что в 2009 году действительно закупались определенные вещества, часть из которых позже была запрещена, однако "камит" никогда не приобретался и не применялся, в том числе в период нахождения у власти нынешнего правительства. Премьер отметил, что если в телевизионном сюжете BBC речь шла о предположениях, то в текстовой версии материала информация была представлена в утвердительной форме, что, по его словам, свидетельствует о сознательном искажении фактов. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

