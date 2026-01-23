https://sputnik-georgia.ru/20260123/tret-nakhodyaschikhsya-v-gruzii-grazhdan-rossii-yavlyayutsya-rezidentami-296744598.html
Треть находящихся в Грузии граждан России являются резидентами
Треть находящихся в Грузии граждан России являются резидентами
Sputnik Грузия
Траты граждан РФ составили 14,87% от всех доходов, полученных Грузией в 2025 году 23.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-23T09:01+0400
2026-01-23T09:01+0400
2026-01-23T09:01+0400
грузия
новости
россия
украина
беларусь
всемирный банк
национальный банк грузии
экономика
туризм
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24536/77/245367794_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ec7b6686c18eac54a2129a782a118d3a.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Из граждан России, находившихся на 31 декабря 2025 года в Грузии, 30,7% – резиденты этой страны, говорится в информации Национального банка Грузии. Резидентами Национальный банк Грузии считает граждан, находящихся в стране больше года, и тех, кто планирует оставаться в стране более одного года. По данным Нацбанка, на 31 декабря 2025 года в Грузии резидентами уже считались 30,7% всех россиян, находившихся в Грузии, 27,7% – граждан Беларуси и 18,8% – граждан Украины. Их доходы не считаются, по методологии Всемирного банка, доходами от туризма. По данным Национального банка, траты граждан РФ составили 14,87% от всех доходов, полученных Грузией в 2025 году. Россияне потратили в прошлом году 697,3 миллиона долларов, что на 17,97% меньше, чем в в 2024 году. Что касается граждан Беларуси и Украины, то их траты в 2025 году составили 89,7 миллиона и 157,6 миллиона долларов соответственно. Визитеры из этих стран входят в топ-10 туристов по объему трат в Грузии. Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с 2024 годом доходы в 2025 году выросли на 5,98%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24536/77/245367794_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_f58c95041324df958d29bf89358d2718.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, россия, украина, беларусь, всемирный банк, национальный банк грузии, экономика, туризм, туризм
грузия, новости, россия, украина, беларусь, всемирный банк, национальный банк грузии, экономика, туризм, туризм
Треть находящихся в Грузии граждан России являются резидентами
Траты граждан РФ составили 14,87% от всех доходов, полученных Грузией в 2025 году
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Из граждан России, находившихся на 31 декабря 2025 года в Грузии, 30,7% – резиденты этой страны, говорится в информации Национального банка Грузии.
Резидентами Национальный банк Грузии считает граждан, находящихся в стране больше года, и тех, кто планирует оставаться в стране более одного года.
По данным Нацбанка, на 31 декабря 2025 года в Грузии резидентами уже считались 30,7% всех россиян, находившихся в Грузии, 27,7% – граждан Беларуси и 18,8% – граждан Украины. Их доходы не считаются, по методологии Всемирного банка, доходами от туризма.
По данным Национального банка, траты граждан РФ составили 14,87% от всех доходов, полученных Грузией в 2025 году. Россияне потратили в прошлом году 697,3 миллиона долларов, что на 17,97% меньше, чем в в 2024 году.
Что касается граждан Беларуси и Украины, то их траты в 2025 году составили 89,7 миллиона и 157,6 миллиона долларов соответственно. Визитеры из этих стран входят в топ-10 туристов по объему трат в Грузии.
Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с 2024 годом доходы в 2025 году выросли на 5,98%.