Треть находящихся в Грузии граждан России являются резидентами

Треть находящихся в Грузии граждан России являются резидентами

Траты граждан РФ составили 14,87% от всех доходов, полученных Грузией в 2025 году 23.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Из граждан России, находившихся на 31 декабря 2025 года в Грузии, 30,7% – резиденты этой страны, говорится в информации Национального банка Грузии. Резидентами Национальный банк Грузии считает граждан, находящихся в стране больше года, и тех, кто планирует оставаться в стране более одного года. По данным Нацбанка, на 31 декабря 2025 года в Грузии резидентами уже считались 30,7% всех россиян, находившихся в Грузии, 27,7% – граждан Беларуси и 18,8% – граждан Украины. Их доходы не считаются, по методологии Всемирного банка, доходами от туризма. По данным Национального банка, траты граждан РФ составили 14,87% от всех доходов, полученных Грузией в 2025 году. Россияне потратили в прошлом году 697,3 миллиона долларов, что на 17,97% меньше, чем в в 2024 году. Что касается граждан Беларуси и Украины, то их траты в 2025 году составили 89,7 миллиона и 157,6 миллиона долларов соответственно. Визитеры из этих стран входят в топ-10 туристов по объему трат в Грузии. Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с 2024 годом доходы в 2025 году выросли на 5,98%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

