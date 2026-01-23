В Грузии задержан гражданин Турции, разыскиваемый за убийство на родине

https://sputnik-georgia.ru/20260123/v-gruzii-zaderzhan-grazhdanin-turtsii-razyskivaemyy-za-ubiystvo-na-rodine-296771146.html
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции задержали в Батуми гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении ведомства.Мужчину разыскивали на родине за совершение убийства.По данным ведомства, он незаконно пересек границу Грузии еще в 2021 году, до объявления в розыск, и отбыл наказание за "незаконное пересечение границы". Теперь мужчина снова задержан для экстрадиции на родину. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
