В Грузии задержан гражданин Турции, разыскиваемый за убийство на родине

Мужчина задержан для экстрадиции на родину 23.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции задержали в Батуми гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении ведомства.Мужчину разыскивали на родине за совершение убийства.По данным ведомства, он незаконно пересек границу Грузии еще в 2021 году, до объявления в розыск, и отбыл наказание за "незаконное пересечение границы". Теперь мужчина снова задержан для экстрадиции на родину. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

