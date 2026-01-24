https://sputnik-georgia.ru/20260124/borba-s-nelegalami-v-gruzii--vydvoreno-38-inostrantsev-296786105.html

Борьба с нелегалами в Грузии – выдворено 38 иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии – выдворено 38 иностранцев

Sputnik Грузия

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 24.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-24T13:14+0400

2026-01-24T13:14+0400

2026-01-24T13:14+0400

новости

общество

непал

китай

индия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из Грузии 38 иностранцев, которые незаконно находились на территории страны, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди депортированных – граждане Китая, Индии, Непала, Пакистана, Турции, Кот-д’Ивуара, Судана, Нигерии, Иордании и Индии. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

непал

китай

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, непал, китай, индия