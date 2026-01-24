https://sputnik-georgia.ru/20260124/chto-my-edim-natsionalnoe-agentstvo-prodovolstviya-izymaet-partiyu-detskogo-pitaniya-296785677.html
Что мы едим? Национальное агентство продовольствия изымает партию детского питания
Производитель принял решение об изъятии из разных стран, включая Грузию, конкретных партий детской молочной смеси Picot из-за возможного риска обнаружения...
2026-01-24T10:52+0400
2026-01-24T10:52+0400
2026-01-24T11:19+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/07/266490411_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_9ddd557cef483817f1b91491051de66f.jpg
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии
10:52 24.01.2026 (обновлено: 11:19 24.01.2026)
Производитель принял решение об изъятии из разных стран, включая Грузию, конкретных партий детской молочной смеси Picot из-за возможного риска обнаружения токсина Cereulide
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии на основании решения французского производителя Lactalis Nutrition Santé (LNS) изымает партии детской молочной смеси Picot.
Производитель принял решение об изъятии из разных стран, включая Грузию, конкретных партий детской молочной смеси Picot из-за возможного риска обнаружения токсина Cereulide в нескольких партиях, несмотря на то, что ни в одной стране не было зафиксировано каких-либо осложнений в результате употребления этого продукта.
Национальное агентство продовольствия призывает потребителей не использовать продукцию из указанных партий, если она уже была приобретена.
"На основании полученной информации инспекторы департамента Тбилиси Национального агентства по безопасности пищевых продуктов проверили компанию-импортера "Уно Групп". Бизнес-оператор был оштрафован за уклонение от обязательного письменного уведомления агентства об отзыве пищевых продуктов и принятых мерах", – говорится в сообщении Национального агентства.
Речь идет о следующих партиях:
Picot 1 400G – 8000003312;
Picot 1 800G – 8000003297;
Picot 2 800G – 8000003280.
"Процесс изъятия с рынка осуществляется бизнес-оператором в интенсивном режиме под надзором агентства", – говорится в сообщении.
"Церулид" (Cereulide) – это токсин, вызывающий рвоту, который вырабатывается некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Если ребенок употребит пищу, загрязненную этим токсином, симптомы могут включать рвоту, диарею и слабость. Как правило, симптомы проявляются в период от 30 минут до шести часов после контакта и проходят в течение 24 часов.
Ранее из-за риска выявления этого токсина в Грузии было изъято несколько партий детского питания NAN.