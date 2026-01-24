https://sputnik-georgia.ru/20260124/chto-my-edim-natsionalnoe-agentstvo-prodovolstviya-izymaet-partiyu-detskogo-pitaniya-296785677.html

Что мы едим? Национальное агентство продовольствия изымает партию детского питания

Что мы едим? Национальное агентство продовольствия изымает партию детского питания

Sputnik Грузия

Производитель принял решение об изъятии из разных стран, включая Грузию, конкретных партий детской молочной смеси Picot из-за возможного риска обнаружения... 24.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-24T10:52+0400

2026-01-24T10:52+0400

2026-01-24T11:19+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/07/266490411_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_9ddd557cef483817f1b91491051de66f.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии на основании решения французского производителя Lactalis Nutrition Santé (LNS) изымает партии детской молочной смеси Picot. Производитель принял решение об изъятии из разных стран, включая Грузию, конкретных партий детской молочной смеси Picot из-за возможного риска обнаружения токсина Cereulide в нескольких партиях, несмотря на то, что ни в одной стране не было зафиксировано каких-либо осложнений в результате употребления этого продукта. Национальное агентство продовольствия призывает потребителей не использовать продукцию из указанных партий, если она уже была приобретена. Речь идет о следующих партиях: "Процесс изъятия с рынка осуществляется бизнес-оператором в интенсивном режиме под надзором агентства", – говорится в сообщении. "Церулид" (Cereulide) – это токсин, вызывающий рвоту, который вырабатывается некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Если ребенок употребит пищу, загрязненную этим токсином, симптомы могут включать рвоту, диарею и слабость. Как правило, симптомы проявляются в период от 30 минут до шести часов после контакта и проходят в течение 24 часов. Ранее из-за риска выявления этого токсина в Грузии было изъято несколько партий детского питания NAN.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии