https://sputnik-georgia.ru/20260124/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-24-yanvarya-2026-296784078.html

Какой сегодня церковный праздник: 24 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 24 января 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 24 января отмечают день памяти святого Феодосия и других 24.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-24T01:01+0400

2026-01-24T01:01+0400

2026-01-24T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1c/250190462_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_2d6eae38da76406b9ee24b140094c47e.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Феодосий ВеликийПо церковному календарю 24 января поминают преподобного Феодосия Великого, жившего в V-VI веках, основоположника общежительных монастырей.Родился будущий святой в благочестивой семье в Каппадокии. Стремясь к отшельнической жизни, преподобный поселился в пустынной пещере в Палестине, в которой прожил 30 лет в постоянной молитве и в строгом воздержании. По преданию, в этой пещере ночевали волхвы, прибывшие с востока поклониться родившемуся Спасителю мира.Постепенно к подвижнику присоединились желавшие жить под его руководством. Когда собравшихся иноков церковь уже не вмещала, преподобный, взяв после молитвы кадило с холодными углями, пошел по пустыне. Первый общежительный монастырь святой основал на том месте, где угли внезапно разгорелись и воскурился фимиам.Преподобный при обители устроил странноприимные дома, убежища для престарелых, больницы отдельные для иноков и мирян. По молитвам святого Феодосия много раз являлось чудо умножения хлебов, необходимых для питания нищих, собравшихся в монастыре.Святого преследовали за осуждение монофизитского лжеучения Евтихия, поддерживаемого императором Анастасием (491-518). Даром исцеления и других чудотворений преподобный обладал еще при жизни. Он мирно скончался в 529 году. Ему было 105 лет.Феодосий АнтиохийскийПо церковному календарю 24 января поминают преподобного Феодосия Антиохийского.Родился будущий святой в богатой и знатной семье. Оставив отчий дом с юных лет, Феодосий вступил на сложный путь подвижничества. Поселившись в маленькой келье на берегу Исского залива в окрестностях города Росс, он носил власяницу и тяжелые железные вериги.Победив плотские и духовные страсти непрерывными подвигами, он много физически трудился – возделывал огород и плел веревки. Основав на своей родине монастырь, преподобный прививал инокам любовь к телесному труду и к духовным подвигам.О благочестивой жизни святого стало известно далеко за пределами монастыря. Его знали и уважали не только христиане, но и язычники. Мореплаватели призывали на помощь "Феодосиева" Бога в часы опасности. Случалось, что морские волны укрощались от упоминания только одного имени преподобного. Разбойники также чтили и боялись святого и просили его молитв.Преподобный, избегая людской славы, поселился близ селения Маратон, где основал киновию (монастырь общежитского устава). Подвижник мирно скончался в 412 году.ИмениныПо церковному календарю 24 января именины отмечают Владимир, Николай, Михаил, Степан, Терентий, Феодосий и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников