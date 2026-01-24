На черноморском курорте Грузии вырастут цены на общественный транспорт

https://sputnik-georgia.ru/20260124/na-chernomorskom-kurorte-gruzii-vyrastut-tseny-na-obschestvennyy-transport-296753530.html
24.01.2026
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэрия черноморского курорта Грузии – Батуми, планирует поднять более чем в два раза цены на проезд в общественном транспорте курорта, соответствующая инициатива уже представлена сакребуло (горсобранию) . Согласно инициативе, стоимость проезда после утверждения составит 0,7 лари вместо 0,3 лари. Повышение стоимости в мэрии объяснили расходами на обновление автобусного парка, повышением цен на топливо и расширением линий. Черноморский курорт Батуми – одно из популярных мест отдыха туристов в летний период.За последние годы автобусы в городе заменили на новые, с голосовым объявлением остановок, а также благоустроили сами остановки, оснастив их цифровыми табло. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
