Оползень в Индонезии: есть погибшие, десятки человек числятся пропавшими без вести

По прогнозам, сильные дожди сохранятся в течение недели 24.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-24T14:10+0400

2026-01-24T14:10+0400

2026-01-24T14:14+0400

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Семь человек погибли и 82 считаются пропавшими без вести в результате оползня в индонезийской провинции Западная Ява, сообщили в Национальном агентстве по управлению стихийными бедствиями страны.По информации ведомства, сход оползня произошел в западной части города Бандунг, где стихия обрушилась на одну из деревень.Представитель агентства Абдул Мухари отметил, что число пропавших без вести остается высоким, в связи с чем спасательные службы планируют усилить поисково-спасательные операции в ближайшее время."В результате оползня в Индонезии погибли семь человек, 82 пропали без вести", – приводит слова индонезийских спасателей Reuters.Местные власти продолжают оценивать масштабы ущерба, нанесенного стихийным бедствием.Ранее индонезийское метеорологическое агентство предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в провинции Западная Ява, включая продолжительные ливни. По прогнозам, сильные дожди сохранятся в течение недели.Индонезия регулярно сталкивается с наводнениями и оползнями из-за сезонных дождей. Так, в конце 2025 года стихийные бедствия унесли жизни почти 600 человек, более 450 жителей пропали без вести, а около 2,6 тысячи – получили ранения. Повреждения получили порядка 3,5 тысячи зданий, свыше 578 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

