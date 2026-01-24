https://sputnik-georgia.ru/20260124/orban-zayavil-chto-ne-dopustit-finansirovaniya-ukrainy-cherez-struktury-es-296787046.html

Орбан заявил, что не допустит финансирования Украины через структуры ЕС

24.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Будапешт не позволит направлять средства на поддержку Украины через механизмы Евросоюза и за счет венгерских налогоплательщиков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Венгрия выступает за патриотическое правительство, которое ставит интересы собственных граждан на первое место. Орбан вновь высказался против вступления Украины в ЕС и подтвердил, что Будапешт не намерен выделять средства на поддержку Киева. "НЕТ вступлению Украины в ЕС. НЕТ отправке венгерских денег на Украину", – написал венгерский премьер в публикации в соцсети X. Глава правительства подчеркнул, что другие страны вправе оказывать Украине финансовую помощь, если считают это необходимым, однако не через структуры Евросоюза и не за счет Венгрии. Он также отметил, что Киев воспринимает Будапешт как препятствие на пути к членству в ЕС и стремится, чтобы страна "ушла с дороги". Ранее Орбан заявлял, что, несмотря на давление со стороны руководства Евросоюза, Венгрия и дальше будет ставить интересы своего народа выше требований Украины. На этом фоне он обратил внимание на резкие высказывания Владимира Зеленского, прозвучавшие во время его выступления в Давосе. В частности, Зеленский заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльника". Ранее венгерский премьер также критиковал западных политиков за игнорирование коррупционных скандалов на Украине и заявления о якобы "впечатляющих реформах", подчеркивая, что средства венгерских налогоплательщиков должны направляться на развитие страны, а не на нужды украинских олигархов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

