В Батуми появится приют для бездомных животных

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэрия Батуми начинает строительство первого на курорте муниципального приюта для бездомных животных. Муниципальные приюты занимаются как прививанием и стерилизацией бездомных животных, так и пристраиванием части животных в добрые руки. Также приюты предоставляют бесплатные услуги по регистрации домашних животных, прививкам и стерилизации. Приют на курорте Грузии будет расположен в поселке Чакви на территории 26,7 тысячи квадратных метров и будет рассчитан на 180 вольеров. На месте также будут расположены прогулочная площадка, зоны карантина, ветеринарная служба, гостиница для собак. В приюте будут осуществлять и работы груминга. Приют начнет работу уже в декабре 2026 года. Стоимость его строительства обойдется бюджету автономии в 9 миллионов лари (3,3 миллиона долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

