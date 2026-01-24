https://sputnik-georgia.ru/20260124/v-batumi-poyavitsya-priyut-dlya-bezdomnykh-zhivotnykh-296787814.html
В Батуми появится приют для бездомных животных
Стоимость строительства обойдется бюджету Аджарии в 9 миллионов лари 24.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэрия Батуми начинает строительство первого на курорте муниципального приюта для бездомных животных. Муниципальные приюты занимаются как прививанием и стерилизацией бездомных животных, так и пристраиванием части животных в добрые руки. Также приюты предоставляют бесплатные услуги по регистрации домашних животных, прививкам и стерилизации. Приют на курорте Грузии будет расположен в поселке Чакви на территории 26,7 тысячи квадратных метров и будет рассчитан на 180 вольеров. На месте также будут расположены прогулочная площадка, зоны карантина, ветеринарная служба, гостиница для собак. В приюте будут осуществлять и работы груминга. Приют начнет работу уже в декабре 2026 года. Стоимость его строительства обойдется бюджету автономии в 9 миллионов лари (3,3 миллиона долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
