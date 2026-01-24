https://sputnik-georgia.ru/20260124/v-batumi-zaderzhali-razyskivaemogo-interpolom-grazhdanina-turtsii-296786229.html

В Батуми задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции

В Батуми задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции

Sputnik Грузия

Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также нанесении умышленного вреда здоровью и порче имущества 24.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-24T15:16+0400

2026-01-24T15:16+0400

2026-01-24T15:16+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

турция

интерпол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24191/36/241913683_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1bbc56fe931c89c9a11886b891849d98.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Разыскиваемый у себя на родине по красному циркуляру Интерпола гражданин Турции задержан в Батуми (Аджарская АР), говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, мужчина, 2001 года рождения, разыскивался в Турции за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, нанесение умышленного вреда здоровью и порчу имущества. В данный момент он помещен в заключение, и власти Грузии проводят процедуры по его экстрадиции. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, батуми, турция, интерпол