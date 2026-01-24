https://sputnik-georgia.ru/20260124/v-batumi-zaderzhali-razyskivaemogo-interpolom-grazhdanina-turtsii-296786229.html
В Батуми задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции
В Батуми задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции
Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также нанесении умышленного вреда здоровью и порче имущества
2026-01-24T15:16+0400
2026-01-24T15:16+0400
2026-01-24T15:16+0400
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Разыскиваемый у себя на родине по красному циркуляру Интерпола гражданин Турции задержан в Батуми (Аджарская АР), говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, мужчина, 2001 года рождения, разыскивался в Турции за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, нанесение умышленного вреда здоровью и порчу имущества. В данный момент он помещен в заключение, и власти Грузии проводят процедуры по его экстрадиции. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
В Батуми задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции
Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также нанесении умышленного вреда здоровью и порче имущества
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Разыскиваемый у себя на родине по красному циркуляру Интерпола гражданин Турции задержан в Батуми (Аджарская АР), говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, мужчина, 2001 года рождения, разыскивался в Турции за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, нанесение умышленного вреда здоровью и порчу имущества.
В данный момент он помещен в заключение, и власти Грузии проводят процедуры по его экстрадиции.
Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.