https://sputnik-georgia.ru/20260124/v-mid-rossii-otsenili-perspektivy-uregulirovaniya-na-ukraine-296786730.html
В МИД России оценили перспективы урегулирования на Украине
В МИД России оценили перспективы урегулирования на Украине
Sputnik Грузия
Надо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией, сказал дипломат 24.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-24T11:42+0400
2026-01-24T11:42+0400
2026-01-24T11:52+0400
обострение ситуации вокруг украины
россия
новости
в мире
оаэ
сша
украина
мид россии
снг
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/13/265342257_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_cae104169fbb508cc621d12beb026277.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Без решения территориального вопроса долгосрочное урегулирование на Украине невозможно, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Сейчас главное – и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января – решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо", – рассказал он.Полищук отметил, что следует уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией. "Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порожденные им угрозы безопасности", – пояснил Полищук. По словам дипломата, Украина должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, отказаться от неонацистской идеологии.Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.В частности, на встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.Кроме того, в Эмиратах встретятся и главы двусторонней группы по экономическим делам: руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Ожидается, что они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
оаэ
сша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/13/265342257_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_71b4eefd72d9c46ad236dacc40416c50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, в мире, оаэ, сша, украина, мид россии, снг
обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, в мире, оаэ, сша, украина, мид россии, снг
В МИД России оценили перспективы урегулирования на Украине
11:42 24.01.2026 (обновлено: 11:52 24.01.2026)
Надо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией, сказал дипломат
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Без решения территориального вопроса долгосрочное урегулирование на Украине невозможно, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Сейчас главное – и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января – решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо", – рассказал он.
Полищук отметил, что следует уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией.
"Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порожденные им угрозы безопасности", – пояснил Полищук.
По словам дипломата, Украина должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, отказаться от неонацистской идеологии.
Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.
В частности, на встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
Кроме того, в Эмиратах встретятся и главы двусторонней группы по экономическим делам: руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Ожидается, что они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.