В МИД России оценили перспективы урегулирования на Украине

В МИД России оценили перспективы урегулирования на Украине

Sputnik Грузия

Надо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией, сказал дипломат 24.01.2026

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Без решения территориального вопроса долгосрочное урегулирование на Украине невозможно, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Сейчас главное – и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января – решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо", – рассказал он.Полищук отметил, что следует уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией. "Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порожденные им угрозы безопасности", – пояснил Полищук. По словам дипломата, Украина должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, отказаться от неонацистской идеологии.Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.В частности, на встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.Кроме того, в Эмиратах встретятся и главы двусторонней группы по экономическим делам: руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Ожидается, что они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

