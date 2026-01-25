Двух человек застреляли в автомобиле – МВД Грузии ведет поиск нападавшего

https://sputnik-georgia.ru/20260125/dvukh-chelovek-zastrelyali-v-avtomobile---mvd-gruzii-vedet-poisk-napadavshego-296795643.html
Убийство произошло в селе Мухрани, у одного из объектов питания 25.01.2026
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. МВД Грузии расследует убийство двух человек, которые были расстреляны недалеко от Мцхета в автомобиле одной из жертв, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие начато по двум статьям УК Грузии: "Умышленное убийство двух или более человек" и "Незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия". МВД ведет поиски подозреваемого. По информации СМИ, убийство произошло в селе Мухрани, у одного из объектов питания. Как рассказали очевидцы, прозвучало несколько выстрелов. По предварительной информации, мотивом преступления была месть. Между жертвами и нападавшим в прошлом имел место конфликт.
13:25 25.01.2026 (обновлено: 13:26 25.01.2026)
Убийство произошло в селе Мухрани, у одного из объектов питания
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. МВД Грузии расследует убийство двух человек, которые были расстреляны недалеко от Мцхета в автомобиле одной из жертв, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие начато по двум статьям УК Грузии: "Умышленное убийство двух или более человек" и "Незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия".
МВД ведет поиски подозреваемого.
По информации СМИ, убийство произошло в селе Мухрани, у одного из объектов питания. Как рассказали очевидцы, прозвучало несколько выстрелов.
По предварительной информации, мотивом преступления была месть. Между жертвами и нападавшим в прошлом имел место конфликт.