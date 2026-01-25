https://sputnik-georgia.ru/20260125/dvukh-chelovek-zastrelyali-v-avtomobile---mvd-gruzii-vedet-poisk-napadavshego-296795643.html

Двух человек застреляли в автомобиле – МВД Грузии ведет поиск нападавшего

Двух человек застреляли в автомобиле – МВД Грузии ведет поиск нападавшего

Sputnik Грузия

Убийство произошло в селе Мухрани, у одного из объектов питания 25.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-25T13:25+0400

2026-01-25T13:25+0400

2026-01-25T13:26+0400

грузия

происшествия

новости

мцхета

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/72/248517235_0:170:3000:1858_1920x0_80_0_0_3989b843bd3c777b5ea6b98828e84988.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. МВД Грузии расследует убийство двух человек, которые были расстреляны недалеко от Мцхета в автомобиле одной из жертв, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие начато по двум статьям УК Грузии: "Умышленное убийство двух или более человек" и "Незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия". МВД ведет поиски подозреваемого. По информации СМИ, убийство произошло в селе Мухрани, у одного из объектов питания. Как рассказали очевидцы, прозвучало несколько выстрелов. По предварительной информации, мотивом преступления была месть. Между жертвами и нападавшим в прошлом имел место конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

мцхета

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, мцхета, мвд грузии