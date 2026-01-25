https://sputnik-georgia.ru/20260125/evropa-sama-sozdala-dlya-sebya-lovushku-v-energetike--peskov-296801336.html

Европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в энергетике, попали в зависимость от США 25.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Европа своими руками создала для себя ловушку, отказавшись от сотрудничества с Россией в энергетике, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции. Сейчас же европейские страны попали в зависимость от другого продавца, который диктует условия – США.Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале журналиста.Песков пояснил, что "зависимость" Европы от России в энергетике была эфемерной.Москва неоднократно отмечала, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских энергоносителей в пользу американских.Из-за отказа от российских энергоносителей экономика Европы уже переживает очень серьезные испытания. В частности, в Германии по этой причине закрываются многие отрасли.Многие европейские страны балансируют на грани рецессии, и ситуация будет усугубляться – потому что те, кто поставляет им энергоресурсы, заботятся прежде всего о своих собственных интересах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

