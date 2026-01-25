https://sputnik-georgia.ru/20260125/evropa-sama-sozdala-dlya-sebya-lovushku-v-energetike--peskov-296801336.html
Европа сама создала для себя ловушку в энергетике – Песков
Sputnik Грузия
25.01.2026
Европа сама создала для себя ловушку в энергетике – Песков
Европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в энергетике, попали в зависимость от США
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Европа своими руками создала для себя ловушку, отказавшись от сотрудничества с Россией в энергетике, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия работала с Европой в энергетике в условиях жесткой мировой конкуренции. Сейчас же европейские страны попали в зависимость от другого продавца, который диктует условия – США.
"Вы попадаете в ловушку, но эту ловушку вам строят другие. Это что-то другое, они сами это сделали своими руками", – сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале журналиста.
Песков пояснил, что "зависимость" Европы от России в энергетике была эфемерной.
"Зависимость от России была эфемерная, это была обоюдная зависимость. Мы как продавец зависели от них, они зависели от нас как покупатели", – пояснил пресс-секретарь российского президента.
Москва неоднократно отмечала, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских энергоносителей в пользу американских.
Из-за отказа от российских энергоносителей экономика Европы уже переживает очень серьезные испытания. В частности, в Германии по этой причине закрываются многие отрасли.
Многие европейские страны балансируют на грани рецессии, и ситуация будет усугубляться – потому что те, кто поставляет им энергоресурсы, заботятся прежде всего о своих собственных интересах.