https://sputnik-georgia.ru/20260125/gruziya-naraschivaet-eksport-aviadetaley-na-fone-vosstanovleniya-mirovoy-aviatsii-296802185.html

Грузия наращивает экспорт авиадеталей на фоне восстановления мировой авиации

Грузия наращивает экспорт авиадеталей на фоне восстановления мировой авиации

Sputnik Грузия

Экспорт авиационных комплектующих из Грузии продолжает расти рекордными темпами. К 2026 году объём продаж может достичь $22-23 млн – почти на 60% больше... 25.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-25T19:08+0400

2026-01-25T19:08+0400

2026-01-25T20:49+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

экономика

грузия

сша

германия

boeing

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/19/296802001_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03b4e8954fcbe21c80de33926388436c.jpg

Рост обеспечен восстановлением мировой авиационной отрасли после пандемии и увеличением спроса на самолеты и их комплектующие. Грузинское предприятие "Аэроструктурные технологии – Циклон", работающее с американским авиагигантом Boeing, планирует расширение производства и увеличение штата сотрудников.Основным рынком сбыта остаются США. В числе ключевых направлений экспорта также значатся Германия и Казахстан.

сша

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, экономика, грузия, сша, германия, boeing, видео