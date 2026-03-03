Грузия наращивает экспорт авиадеталей на фоне восстановления мировой авиации

https://sputnik-georgia.ru/20260303/gruziya-naraschivaet-eksport-aviadetaley-na-fone-vosstanovleniya-mirovoy-aviatsii-296802185.html
Экспорт авиационных комплектующих из Грузии продолжает расти рекордными темпами. К 2026 году объём продаж может достичь $22-23 млн – почти на 60% больше... 03.03.2026, Sputnik Грузия
Рост обеспечен восстановлением мировой авиационной отрасли после пандемии и увеличением спроса на самолеты и их комплектующие. Грузинское предприятие "Аэроструктурные технологии – Циклон", работающее с американским авиагигантом Boeing, планирует расширение производства и увеличение штата сотрудников.Основным рынком сбыта остаются США. В числе ключевых направлений экспорта также значатся Германия и Казахстан.
19:08 03.03.2026 (обновлено: 19:34 04.03.2026)
Экспорт авиационных комплектующих из Грузии продолжает расти рекордными темпами. К 2026 году объём продаж может достичь $22-23 млн – почти на 60% больше показателей 2025 года
Рост обеспечен восстановлением мировой авиационной отрасли после пандемии и увеличением спроса на самолеты и их комплектующие. Грузинское предприятие "Аэроструктурные технологии – Циклон", работающее с американским авиагигантом Boeing, планирует расширение производства и увеличение штата сотрудников.
Основным рынком сбыта остаются США. В числе ключевых направлений экспорта также значатся Германия и Казахстан.