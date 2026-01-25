https://sputnik-georgia.ru/20260125/gruziya-sygrala-vnichyu-s-khorvatiey-na-chempionate-evropy-po-futzalu-296801490.html
Грузия сыграла вничью с Хорватией на чемпионате Европы по футзалу
Грузия сыграла вничью с Хорватией на чемпионате Европы по футзалу
Sputnik Грузия
Команда проведет заключительный матч группового этапа против Франции 28 января 25.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-25T22:12+0400
2026-01-25T22:12+0400
2026-01-25T22:12+0400
спорт
грузия
новости
хорватия
франция
словения
сборная грузии по футзалу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263659854_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_06503c225ffaea85b42f535f2c36d500.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу провела свой второй матч группового этапа чемпионата Европы против Хорватии – 2:2. Героем матча стал вратарь сборной Грузии Али Аслан, отразивший 33 удара соперника, включая пенальти, назначенный за минуту до конца игры. Грузинская сборная вышла вперед на 6-й минуте матча благодаря автоголу Секулича. В конце первого тайма хорваты сравняли счет. В начале второго тайма соперник снова вышел вперед, гол забил Уго. Финальный счет в матче зафиксировал Кекелия на 35-й минуте. После двух матчей у сборной Грузии одно очко. Команда под руководством Автандила Асатиани проведет заключительный матч группового этапа против Франции 28 января. Чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
хорватия
франция
словения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263659854_423:0:2048:1219_1920x0_80_0_0_21719c9147fefdec2b694df0cfc85036.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, хорватия, франция, словения, сборная грузии по футзалу
спорт, грузия, новости, хорватия, франция, словения, сборная грузии по футзалу
Грузия сыграла вничью с Хорватией на чемпионате Европы по футзалу
Команда проведет заключительный матч группового этапа против Франции 28 января
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу провела свой второй матч группового этапа чемпионата Европы против Хорватии – 2:2.
Героем матча стал вратарь сборной Грузии Али Аслан, отразивший 33 удара соперника, включая пенальти, назначенный за минуту до конца игры.
Грузинская сборная вышла вперед на 6-й минуте матча благодаря автоголу Секулича. В конце первого тайма хорваты сравняли счет.
В начале второго тайма соперник снова вышел вперед, гол забил Уго. Финальный счет в матче зафиксировал Кекелия на 35-й минуте.
После двух матчей у сборной Грузии одно очко. Команда под руководством Автандила Асатиани проведет заключительный матч группового этапа против Франции 28 января.
Чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля 2026 года.