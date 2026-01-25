https://sputnik-georgia.ru/20260125/gruziya-sygrala-vnichyu-s-khorvatiey-na-chempionate-evropy-po-futzalu-296801490.html

Грузия сыграла вничью с Хорватией на чемпионате Европы по футзалу

Грузия сыграла вничью с Хорватией на чемпионате Европы по футзалу

Sputnik Грузия

Команда проведет заключительный матч группового этапа против Франции 28 января 25.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-25T22:12+0400

2026-01-25T22:12+0400

2026-01-25T22:12+0400

спорт

грузия

новости

хорватия

франция

словения

сборная грузии по футзалу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263659854_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_06503c225ffaea85b42f535f2c36d500.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу провела свой второй матч группового этапа чемпионата Европы против Хорватии – 2:2. Героем матча стал вратарь сборной Грузии Али Аслан, отразивший 33 удара соперника, включая пенальти, назначенный за минуту до конца игры. Грузинская сборная вышла вперед на 6-й минуте матча благодаря автоголу Секулича. В конце первого тайма хорваты сравняли счет. В начале второго тайма соперник снова вышел вперед, гол забил Уго. Финальный счет в матче зафиксировал Кекелия на 35-й минуте. После двух матчей у сборной Грузии одно очко. Команда под руководством Автандила Асатиани проведет заключительный матч группового этапа против Франции 28 января. Чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении, Латвии и Литве с 21 января по 7 февраля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

хорватия

франция

словения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, хорватия, франция, словения, сборная грузии по футзалу