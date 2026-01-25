IndiGo отменила запланированные на 25 января рейсы из Тбилиси в Дели

https://sputnik-georgia.ru/20260125/indigo-otmenila-zaplanirovannye-na-25-yanvarya-reysy-iz-tbilisi-v-deli-296800896.html
Причиной названа необходимость обеспечить безопасность пассажиров на фоне событий вокруг Ирана 25.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Крупнейшая индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo отменила рейсы из Тбилиси в Дели, намеченные на 25 января, говорится в заявлении на странице авиакомпании. Причиной названа необходимость обеспечить безопасность пассажиров на фоне событий вокруг Ирана. Рейсы IndiGo, запланированные на 26 января 2026 года в Тбилиси, Алматы, Баку и Ташкент и обратно, могут совершить короткую остановку для дозаправки в Дохе. Крупнейшая индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo начала выполнять прямые регулярные рейсы Мумбаи-Тбилиси с 2 августа 2025 года. Авиакомпания выполняет рейсы Мумбаи-Тбилиси-Мумбаи с частотой три раза в неделю.
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Крупнейшая индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo отменила рейсы из Тбилиси в Дели, намеченные на 25 января, говорится в заявлении на странице авиакомпании.
Причиной названа необходимость обеспечить безопасность пассажиров на фоне событий вокруг Ирана.
"Мы вносим ряд упреждающих изменений в расписание наших рейсов в рамках нашей постоянной заботы о безопасности. Рейсы IndiGo, запланированные на 25 января 2026 года из Дели в Тбилиси и из Мумбаи в Алматы и обратно, отменены", – говорится в заявлении.
Рейсы IndiGo, запланированные на 26 января 2026 года в Тбилиси, Алматы, Баку и Ташкент и обратно, могут совершить короткую остановку для дозаправки в Дохе.
Крупнейшая индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo начала выполнять прямые регулярные рейсы Мумбаи-Тбилиси с 2 августа 2025 года. Авиакомпания выполняет рейсы Мумбаи-Тбилиси-Мумбаи с частотой три раза в неделю.