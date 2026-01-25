https://sputnik-georgia.ru/20260125/indii-ugrozhaet-epidemiya-opasnogo-virusa-296797153.html
Индии угрожает эпидемия опасного вируса
Индии угрожает эпидемия опасного вируса
Индийские власти предпринимают срочные меры по сдерживанию опасного вируса, около ста человек – на карантине 25.01.2026
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Вспышка опасного вируса Нипах зафиксирована на востоке Индии, власти страны оперативно действуют, чтобы сдержать распространение инфекции, пишет пишет The Independent.Отмечается, что около ста человек уже помещены на домашний карантин, а те, у кого подтверждено заражение, проходят лечение в стационаре в Калькутте. Известно об одном пациенте, который находится в критическом состоянии, утверждает издание.Вирус Нипах смертельно опасен, на сегодняшний день от него не существует лекарств.Всемирная организация здравоохранения относит его к патогенам высокого риска. Переносчиками вируса Нипах могут быть летучие мыши, а также его можно получить через зараженные фрукты.
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Вспышка опасного вируса Нипах зафиксирована на востоке Индии, власти страны оперативно действуют, чтобы сдержать распространение инфекции, пишет пишет The Independent.
"Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер", – сказано в публикации.
Отмечается, что около ста человек уже помещены на домашний карантин, а те, у кого подтверждено заражение, проходят лечение в стационаре в Калькутте. Известно об одном пациенте, который находится в критическом состоянии, утверждает издание.
Вирус Нипах смертельно опасен, на сегодняшний день от него не существует лекарств.
Всемирная организация здравоохранения относит его к патогенам высокого риска. Переносчиками вируса Нипах могут быть летучие мыши, а также его можно получить через зараженные фрукты.