Индии угрожает эпидемия опасного вируса

Индийские власти предпринимают срочные меры по сдерживанию опасного вируса, около ста человек – на карантине 25.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Вспышка опасного вируса Нипах зафиксирована на востоке Индии, власти страны оперативно действуют, чтобы сдержать распространение инфекции, пишет пишет The Independent.Отмечается, что около ста человек уже помещены на домашний карантин, а те, у кого подтверждено заражение, проходят лечение в стационаре в Калькутте. Известно об одном пациенте, который находится в критическом состоянии, утверждает издание.Вирус Нипах смертельно опасен, на сегодняшний день от него не существует лекарств.Всемирная организация здравоохранения относит его к патогенам высокого риска. Переносчиками вируса Нипах могут быть летучие мыши, а также его можно получить через зараженные фрукты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

