Какой сегодня церковный праздник: 25 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 25 января 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 25 января отмечают день памяти святых Татианы, Мертия, Петра, Евпраксии, Савы и других 25.01.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.УстроительницаПо церковному календарю 25 января поминают мученицу Татиану, пострадавшую за веру в III веке при римском императоре Александре Севере (222-235).Татиана – древнее имя, в переводе с греческого означает "устроительница".Родилась будущая святая в знатной римской семье. Отец Татианы – тайный христианин, трижды избиравшийся консулом, воспитал дочь в любви к Господу и церкви.Достигнув совершеннолетия, Татиана посвятила себя служению Богу – ухаживала за больными и помогала нуждающимся. Девушку схватили во время очередного преследования христиан.Сначала язычники уговаривали деву принести жертвы языческим богам, но Татиана была непреклонна. Много чудес происходило во время пыток, после которых девушка представала перед своими палачами еще более прекрасной, чем прежде.Отчаявшись сломить веру мученицы, язычники казнили Татиану, а вместе с ней и ее отца. Произошло это в 226 году.Татиана считается покровительницей российского студенчества. Этот церковный праздник в народе называют Татьянин день, или День студента, так как именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании первого в России университета, названого Московским.МертийПо церковному календарю 25 января поминают мученика Мертия, пострадавшего за Спасителя в Африке, во время правления Диоклетиана (284-305).Служил будущий святой в императорской армии. За отказ принести жертву идолам, Мертия подвергли жестоким пыткам. Затем мученика бросили в темницу, где он умер от ран и голода.ПетрПо церковному календарю 25 января поминают мученика Петра Авессаломита (Анийского), пострадавшего за веру в 309-310 годах.Родом будущий святой был из селения Анеи в Палестине. Во время преследования христиан его схватили и доставили к правителю Палестины. За отказ поклониться идолам, мученика сожгли на костре.Евпраксия ТавенисскаяПо церковному календарю 25 января поминают преподобную Евпраксию Тавенисскую (Тавенскую, Старшую) – мать преподобной Евпраксии, девы Тавенисской.Будущая святая была супругой Константинопольского вельможи Антигона, родственника царя Феодосия Великого (379-395). Овдовев, она целиком посвятила себя служению Господу. Обойдя многие монастыри и оставляя в них щедрые подаяния, преподобная пришла в Тавенисскую обитель, славившуюся строгостью правил.Евпраксия стала часто посещать обитель вместе с дочерью, которой тогда было восемь лет. Девочка с юных лет пожелала посвятить себя Богу, и игумения Феодула оставила маленькую Евпраксию в обители и благословила ее принять иноческий постриг.Преподобная Евпраксия, усилив пост и молитву, продолжала дела милосердия. Игумения Феодула, обладавшая даром предвидения, сообщила святой о скорой кончине. Простившись с сестрами обители и с дочерью, святая через три дня скончалась. Произошло это в 393-м.Первый архиепископ СербскийПо церковному календарю 25 января поминают святителя Савву, первого архиепископа Сербского.Будущий святой был сыном самодержца Сербии Стефана Немани и Анны, дочери греческого императора Романа. С раннего детства он усердно посещал церковные службы, а в 17 лет принял постриг на святой горе Афон.Через четыре года отец святого отрекся от Сербского престола, принял постриг и пришел на гору Афон, где вместе со святителем Саввой основал Хиландарский монастырь. Позже святитель Савва, направленный Господом обратно в Сербию, объединил страну.Получив от Вселенского Патриарха автокефалию для Сербской Церкви, святитель спас ее от бушевавших вокруг войн. Просветитель Сербии, святитель Савва – великий поборник Православия, скончался примерно в 1237 году.ИмениныПо церковному календарю 25 января именины отмечают Евпраксия, Татьяна, Макар, Петр и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников

