На сколько вырос транзит газа через Грузию?

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Транзит газа через территорию Грузии увеличился на 0,2% в 2025 году, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Корпорацию нефти и газа Грузии. Согласно данным корпорации, в 2025 году через Грузию было транспортировано 25,165 млрд кубометров природного газа, тогда как в 2024 году этот показатель составил 25,118 млрд кубометров. В прошлом году объем газа, транспортируемого по Южно-Кавказскому газопроводу, увеличился на 103 миллиона кубометров. По этому газопроводу было перевезено 22,933 миллиарда кубометров природного газа, что вдвое больше, чем в 2020 году (11,1 миллиарда кубометров). Что касается газопровода Север-Юг, то по нему было перевезено 2,229 миллиарда кубометров газа, что немного меньше, чем в 2024 году. Южно-Кавказский магистральный газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) транспортирует газ, добываемый на месторождении Шах-Дениз, из Азербайджана в Турцию, а затем в Европу. Газопровод Север-Юг обеспечивает транзит российского газа в Армению. Грузинский участок имеет длину 234 км и проектную пропускную способность 12 миллиардов кубометров в год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

