Названы сроки следующего раунда переговоров по Украине

25.01.2026

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби, об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.В минувшую пятницу в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. В субботу переговоры продолжились."Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби", – написал он на своей странице в соцсети Х.По словам Уиткоффа, прошедшие в пятницу и субботу раунды переговоров были конструктивными.В российскую делегацию вошли представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.Американскую сторону представили спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица и руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Сообщалось, что в субботу к ним должны были присоединиться начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и замглавы ГУР Вадим Скибицкий.Переговоры в Абу-Даби стали первыми, прошедшими в формате трехсторонней встречи с участием российских, американских и украинских представителей.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

