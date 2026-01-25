https://sputnik-georgia.ru/20260125/politseyskie-gruzii-pobili-rekord-po-arestu-narkorealizatorov-za-sutki-296797591.html
Полицейские Грузии побили рекорд по аресту наркореализаторов за сутки
Полицейские Грузии побили рекорд по аресту наркореализаторов за сутки
25.01.2026
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. За последние сутки в Тбилиси и регионах было арестовано рекордное число наркореализаторов и лиц вовлеченных в наркопреступления – 88 человек.
По данным, МВД Грузии в результате обысков изъято особо крупное количество различных видов наркотических и психотропных средств, а также огнестрельное оружие и, предположительно, денежные средства, полученные в результате незаконной реализации наркотиков.
Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и граждане иностранных государств.
Доказательствами, полученными в результате интенсивных следственных действий, проведенных правоохранительными органами, установлено, что задержанные наркореализаторы систематически продавали наркотические средства гражданам.
Полиция для подтверждения реализации наркотиков, осуществила контрольные закупки наркотических средств.
Также в результате обыска личных вещей, автомобилей и жилых домов обвиняемых было изъято в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных видов наркотических средств, в том числе: кокаин, героин, "альфа-ПВП", бупренорфин, метадон, морфин, MDMA и марихуану.
Также изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.