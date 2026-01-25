https://sputnik-georgia.ru/20260125/politseyskie-gruzii-pobili-rekord-po-arestu-narkorealizatorov-za-sutki-296797591.html

Полицейские Грузии побили рекорд по аресту наркореализаторов за сутки

Полицейские Грузии побили рекорд по аресту наркореализаторов за сутки

Sputnik Грузия

Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и граждане иностранных государств 25.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-25T16:44+0400

2026-01-25T16:44+0400

2026-01-25T16:44+0400

грузия

новости

происшествия

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284479535_0:110:2362:1439_1920x0_80_0_0_6d260558ffbb183406b4c3cd5b92ddbe.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. За последние сутки в Тбилиси и регионах было арестовано рекордное число наркореализаторов и лиц вовлеченных в наркопреступления – 88 человек. По данным, МВД Грузии в результате обысков изъято особо крупное количество различных видов наркотических и психотропных средств, а также огнестрельное оружие и, предположительно, денежные средства, полученные в результате незаконной реализации наркотиков. Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и граждане иностранных государств. Полиция для подтверждения реализации наркотиков, осуществила контрольные закупки наркотических средств. Также в результате обыска личных вещей, автомобилей и жилых домов обвиняемых было изъято в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных видов наркотических средств, в том числе: кокаин, героин, "альфа-ПВП", бупренорфин, метадон, морфин, MDMA и марихуану. Также изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии