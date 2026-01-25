https://sputnik-georgia.ru/20260125/registratsiya-medsester-i-akusherok-v-gruzii-stanovitsya-obyazatelnoy-296801025.html
Регистрация медсестер и акушерок в Грузии становится обязательной
Регистрация медсестер и акушерок в Грузии становится обязательной
Реестр создается для формирования единой базы данных о выдаче, приостановлении, продлении и аннулировании государственных и регистрационных свидетельств 25.01.2026, Sputnik Грузия
Регистрация медсестер и акушерок в Грузии становится обязательной
20:02 25.01.2026 (обновлено: 20:33 25.01.2026)
Реестр создается для формирования единой базы данных о выдаче, приостановлении, продлении и аннулировании государственных и регистрационных свидетельств
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. С 26 января 2026 года медсестры и акушерки в Грузии должны будут зарегистрироваться в государственном реестре, утвержденный порядок ведения базы данных вступает в силу 26 января 2026 года, говорится в документе, опубликованном в государственном "Вестнике" ("Мацне").
Как отмечается в документе, реестр создается для формирования единой базы данных о выдаче, приостановлении, продлении и аннулировании государственных и регистрационных свидетельств.
Медицинские сестры и акушерки должны подать электронную заявку на сайте
.
В заявке необходимо указать персональные данные, личный номер, дату рождения, сведения об образовании и органе, выдавшем квалификацию.
Что касается иностранных граждан, то они должны подать заявление в бумажной форме (вместе с паспортом и документом об образовании) в территориальное подразделение Агентства социальных услуг.
Информация о результатах рассмотрения заявки будет направляться заявителю в виде сообщения на указанный номер и/или через электронную систему, а при подаче документов в бумажной форме – по электронной почте.
Согласно вступающим в силу нормам, работать медсестрой/медбратом или акушеркой/акушером смогут лица, получившие специальное удостоверение о государственной регистрации или сертификат.
В противном случае работающие без соответствующей регистрации будут оштрафованы на 2 тысячи лари, а повторное нарушение повлечет штраф в размере 4 тысяч лари.