https://sputnik-georgia.ru/20260125/registratsiya-medsester-i-akusherok-v-gruzii-stanovitsya-obyazatelnoy-296801025.html

Регистрация медсестер и акушерок в Грузии становится обязательной

Реестр создается для формирования единой базы данных о выдаче, приостановлении, продлении и аннулировании государственных и регистрационных свидетельств 25.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. С 26 января 2026 года медсестры и акушерки в Грузии должны будут зарегистрироваться в государственном реестре, утвержденный порядок ведения базы данных вступает в силу 26 января 2026 года, говорится в документе, опубликованном в государственном "Вестнике" ("Мацне"). Как отмечается в документе, реестр создается для формирования единой базы данных о выдаче, приостановлении, продлении и аннулировании государственных и регистрационных свидетельств. Медицинские сестры и акушерки должны подать электронную заявку на сайте. В заявке необходимо указать персональные данные, личный номер, дату рождения, сведения об образовании и органе, выдавшем квалификацию. Информация о результатах рассмотрения заявки будет направляться заявителю в виде сообщения на указанный номер и/или через электронную систему, а при подаче документов в бумажной форме – по электронной почте. Согласно вступающим в силу нормам, работать медсестрой/медбратом или акушеркой/акушером смогут лица, получившие специальное удостоверение о государственной регистрации или сертификат. В противном случае работающие без соответствующей регистрации будут оштрафованы на 2 тысячи лари, а повторное нарушение повлечет штраф в размере 4 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

