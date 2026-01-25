https://sputnik-georgia.ru/20260125/studenty-vuzov-gruzii-smogut-douchitsya-na-granty-ot-gosudarstva-296715853.html

Студенты вузов Грузии смогут доучиться на гранты от государства

Студенты вузов Грузии смогут доучиться на гранты от государства

Sputnik Грузия

С 2026-2027 учебного года грантовую модель финансирования студентов в стране отменят 25.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-25T12:18+0400

2026-01-25T12:18+0400

2026-01-25T12:18+0400

ираклий кобахидзе

тбилиси

грузия

новости

общество

сакстат

образование

образование

образование в грузии

система образования

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251001710_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_fab81801a7fb7cf11292f6a9d79260c4.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Правительство Грузии сохранило грантовую систему финансирования обучения студентов до 2031 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Постановление коснется лишь студентов, поступивших в вузы до 2026 года и получивших софинансирование от государства. До 2026 года государство оплачивало обучение успешно сдавших экзамены по системе грантов. Размер гранта составлял от 100 до 30% стоимости обучения и распространялся на все вузы Грузии. С 2026–2027 учебного года грантовую модель финансирования студентов в Грузии отменят, после чего государство полностью возьмет на себя оплату обучения студентов государственных вузов. Студенты, поступившие в коммерческие вузы, будут оплачивать учебу самостоятельно. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии работает 63 высших учебных заведения, из которых 19 – государственные. Из общего числа вузов 64% находятся в Тбилиси, остальные расположены в крупных городах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, общество, сакстат, образование, образование, образование в грузии, система образования, вузы грузии