Торнике Шенгелия вошел в топ-10 лучших бомбардиров баскетбольной Евролиги
Торнике Шенгелия вошел в топ-10 лучших бомбардиров баскетбольной Евролиги
25.01.2026
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия вошел в десятку лучших бомбардиров Евролиги всех времен. Шенгелия набрал 22 очка в очередном туре Евролиги в матче "Барселоны" против французского "Вильербанна" (98:91) и по набранным очкам обошел Серхио Родригеса (3 772). Родригес опустился на 11 строчку. Лучшие бомбардиры Евролиги за всю историю: Летом 2025 года "Барселона" объявила о заключении трехлетнего соглашения с Торнике Шенгелия. Шенгелия считается одним из лучших тяжелых форвардов Европы. В сезоне-2024/25 он помог "Виртусу" из Болоньи стать чемпионом Италии и получил награду MVP в финале. До итальянского клуба Шенгелия шесть сезонов (2014–2020) играл за "Басконию" и два – за московский ЦСКА (2020–2022).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия вошел в десятку лучших бомбардиров Евролиги всех времен.
Шенгелия набрал 22 очка в очередном туре Евролиги в матче "Барселоны" против французского "Вильербанна" (98:91) и по набранным очкам обошел Серхио Родригеса (3 772). Родригес опустился на 11 строчку.
Лучшие бомбардиры Евролиги за всю историю:
Майк Джеймс – 5 675 очков
Вассилис Спанулис – 4 455
Хуан Карлос Наварро — 4 152
Торнике Шенгелия – 3 778.
Летом 2025 года "Барселона" объявила о заключении трехлетнего соглашения с Торнике Шенгелия.
Шенгелия считается одним из лучших тяжелых форвардов Европы. В сезоне-2024/25 он помог "Виртусу" из Болоньи стать чемпионом Италии и получил награду MVP в финале.
До итальянского клуба Шенгелия шесть сезонов (2014–2020) играл за "Басконию" и два – за московский ЦСКА (2020–2022).