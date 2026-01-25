https://sputnik-georgia.ru/20260125/tornike-shengeliya-voshel-v-top-10-luchshikh-bombardirov-basketbolnoy-evroligi-296795764.html

Торнике Шенгелия вошел в топ-10 лучших бомбардиров баскетбольной Евролиги

Торнике Шенгелия вошел в топ-10 лучших бомбардиров баскетбольной Евролиги

25.01.2026

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия вошел в десятку лучших бомбардиров Евролиги всех времен. Шенгелия набрал 22 очка в очередном туре Евролиги в матче "Барселоны" против французского "Вильербанна" (98:91) и по набранным очкам обошел Серхио Родригеса (3 772). Родригес опустился на 11 строчку. Лучшие бомбардиры Евролиги за всю историю: Летом 2025 года "Барселона" объявила о заключении трехлетнего соглашения с Торнике Шенгелия. Шенгелия считается одним из лучших тяжелых форвардов Европы. В сезоне-2024/25 он помог "Виртусу" из Болоньи стать чемпионом Италии и получил награду MVP в финале. До итальянского клуба Шенгелия шесть сезонов (2014–2020) играл за "Басконию" и два – за московский ЦСКА (2020–2022).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

