У Тбилиси будет один аэропорт – Минэкономики Грузии

У Тбилиси будет один аэропорт – Минэкономики Грузии

25.01.2026

2026-01-25T10:07+0400

2026-01-25T10:07+0400

2026-01-25T10:31+0400

ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Действующий Тбилисский международный аэропорт прекратит работу после введения в эксплуатацию нового аэропорта, заявила заместитель министра экономики Тамар Иоселиани. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорте Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2031 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров от аэропорта Тбилиси.

