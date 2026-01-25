https://sputnik-georgia.ru/20260125/v-tbilisi-uzhestochat-nakazanie-za-vandalizm-296801660.html
В Тбилиси ужесточат наказание за вандализм
В Тбилиси ужесточат наказание за вандализм
Sputnik Грузия
Зафиксировано много случаев, когда часть граждан целенаправленно повреждает фасады зданий, заявил мэр Тбилиси 25.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-25T11:58+0400
2026-01-25T11:58+0400
2026-01-25T18:39+0400
новости
грузия
происшествия
каха каладзе
тбилсервис групп
мэрия тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261358848_0:10:3177:1797_1920x0_80_0_0_d854f0956731a1cebd4497136fd3ba9b.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует обратиться в парламент для ужесточения наказания за вандализм, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Штраф за уродование облика города в Тбилиси составляет до 3,5 тысяч лари, а за вандализм – 1 тысяча лари. По его словам, городу за последнее время нанесен ущерб в десятки миллионов лари. Мэр столицы поручил руководителю "Тбилисской муниципальной инспекции" Гоги Чиковани, чтобы это направление стало одним из главных приоритетов. "Также я прошу руководителя "Тбилсервис Групп" Георгия Папава с завтрашнего дня начать соответствующие работы, чтобы в течение двух недель привести в порядок фасады зданий ", - отметил Каладдзе. Мэрия уже пыталась бороться с вандализмом. Для фиксации случаев вандализма было запущено приложение, однако вскоре интерес жителей столицы к нему упал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261358848_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_78f615db033b8f7083558f8b03d38f63.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, каха каладзе, тбилсервис групп, мэрия тбилиси
новости, грузия, происшествия, каха каладзе, тбилсервис групп, мэрия тбилиси
В Тбилиси ужесточат наказание за вандализм
11:58 25.01.2026 (обновлено: 18:39 25.01.2026)
Зафиксировано много случаев, когда часть граждан целенаправленно повреждает фасады зданий, заявил мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует обратиться в парламент для ужесточения наказания за вандализм, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Штраф за уродование облика города в Тбилиси составляет до 3,5 тысяч лари, а за вандализм – 1 тысяча лари.
"Зафиксировано много случаев, когда часть граждан целенаправленно, вандальным образом повреждает фасады зданий. За последние два года зафиксировано около 5 000 фактов вандального повреждения. Это здания и сооружения, памятники культурного наследия, здания различных ведомств, выходы из метро, остановки и так далее. В этом направлении уже действует закон, но мы обращаемся с просьбой к парламенту, чтобы он был ужесточен", - заявил Каладзе.
По его словам, городу за последнее время нанесен ущерб в десятки миллионов лари.
Мэр столицы поручил руководителю "Тбилисской муниципальной инспекции" Гоги Чиковани, чтобы это направление стало одним из главных приоритетов.
"Также я прошу руководителя "Тбилсервис Групп" Георгия Папава с завтрашнего дня начать соответствующие работы, чтобы в течение двух недель привести в порядок фасады зданий ", - отметил Каладдзе.
Мэрия уже пыталась бороться с вандализмом. Для фиксации случаев вандализма было запущено приложение, однако вскоре интерес жителей столицы к нему упал.