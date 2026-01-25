https://sputnik-georgia.ru/20260125/v-tbilisi-uzhestochat-nakazanie-za-vandalizm-296801660.html

В Тбилиси ужесточат наказание за вандализм

В Тбилиси ужесточат наказание за вандализм

Зафиксировано много случаев, когда часть граждан целенаправленно повреждает фасады зданий, заявил мэр Тбилиси 25.01.2026

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует обратиться в парламент для ужесточения наказания за вандализм, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Штраф за уродование облика города в Тбилиси составляет до 3,5 тысяч лари, а за вандализм – 1 тысяча лари. По его словам, городу за последнее время нанесен ущерб в десятки миллионов лари. Мэр столицы поручил руководителю "Тбилисской муниципальной инспекции" Гоги Чиковани, чтобы это направление стало одним из главных приоритетов. "Также я прошу руководителя "Тбилсервис Групп" Георгия Папава с завтрашнего дня начать соответствующие работы, чтобы в течение двух недель привести в порядок фасады зданий ", - отметил Каладдзе. Мэрия уже пыталась бороться с вандализмом. Для фиксации случаев вандализма было запущено приложение, однако вскоре интерес жителей столицы к нему упал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

