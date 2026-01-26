https://sputnik-georgia.ru/20260126/296822950.html

СВО и переговоры в Абу-Даби: а он, мятежный, просит "Бури"

Российскую переговорную группу в Абу-Даби 23 января возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков, что само по себе гарантировало предметность двухдневных бесед. Киев представлял секретарь СНБО Рустем Умеров. В американскую делегацию вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Переговоры предсказуемо закончились ничем, слишком значительны расхождения позиций. И все же на будущее обсуждены конкретные механизмы деэскалации – создание буферных зон вдоль линии соприкосновения войск, алгоритмы прекращения огня, новые параметры безопасности в Европе. Никто не хлопнул дверью, переговоры в Абу-Даби будут продолжены в феврале – это позитивно.Твердые позиции России по "формуле Анкориджа" подчеркнул – в ночь на 24 января – массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования по предприятиям ВПК и "объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", включая территорию Киева. После этого удара переговоры продолжались днем – более трех часов, были оценены украинскими чиновниками как "конструктивные". Reuters явно лукавит, сообщая, что переговоры в Абу-Даби прервались "после ночной бомбардировки Украины Россией".По информации американского журнала Military Watch, дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России 24 января впервые применили по Киеву 12 сверхзвуковых ракет Х-22 "Буря", которые невозможно перехватить украинскими (натовскими) комплексами ПВО из-за высокой скорости – до 4,6 Маха. Мэр Виталий Кличко 25 января сообщил, что в украинской столице остаются без отопления около 1700 многоквартирных домов. Лидер бандеровцев Владимир Зеленский сообщил о применении Россией за неделю более 1700 ударных дронов, 1380 управляемых авиабомб и 69 ракет. Генерация электричества в Киеве практически остановлена, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 окончательно разрушены. В Киевской области поражены подстанции, передающие электроэнергию от АЭС.Сотворение мираСоветская сверхзвуковая ракета Х-22 "Буря" по боевым характеристикам близка к современными гиперзвуковым "Искандерам", "Кинжалам", "Цирконам" и гарантирует высокоточное поражение целей на дальности до 600 км. Модернизированная Х-32 летает на 1000 км. "Буря" над Киевом неустранима, даже самыми современными зенитными ракетными комплексами США и НАТО. По данным командования ВСУ, российские бомбардировщики с 2022 года применили около 300 ракет Х-22/Х-32 по целям в зоне СВО, при этом украинская (натовская) ПВО не смогла перехватить ни одной из них. Что из этого следует?Украина – на грани технологической катастрофы. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что компания потеряла до 70 процентов своих генерирующих мощностей. Восстановление энергетического сектора обойдется в 65-70 млрд долларов и потребует новых активов. Реконструкция не поможет, необходимо создавать новую энергосистему. Без энергосистемы невозможно сохранить оперативный тыл и логистику ВСУ. Поэтому Зеленский не спешит возвращаться в замерзающий Киев, совершает турне по Европе, горячо и отчаянно призывает хозяев и спонсоров "к оружию". Безрассудно угрожает из Литвы народу Республики Беларусь. "Собака лает – караван идет".Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини сегодня дал Зеленскому трезвый совет: "Ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее". Это редкое исключение. Большинство европейских союзников по НАТО сделали конфликт основой своих интересов. Правда, сами воевать с Россией не намерены – требуют от Киева продержаться еще полтора-два года. Мобилизационные ресурсы ВСУ не беспредельны. В западном рейтинге военной мощи Global Firepower Украина находится на 20-м месте – ниже Испании и Египта.Отказ Киева от капитуляции сегодня лишь создает новые проблемы на завтра. Итальянское издание L'Antidiplomatico утверждает: за два года "Россия просто сотрет Украину в порошок". Пустые декларации о создании военной "оси" Рим – Берлин бандеровцам не помогут. Немецкие генералы считают, что Европа без поддержки США беззащитна. Роланд Катер вчера заявил: "Для создания отдельной европейской армии у нас нет структуры, средств управления, штабов и финансов… Европа еще много лет не будет готова к войне против России, возможно, никогда".С другой стороны, президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно заявляли: войну на Украине необходимо закончить, Европа должна научиться жить в мире с Россией. Увы, европейцы используют все средства, чтобы "динамить" переговоры. Их аморально-иллюзорная стратегия – продлить войну до 2029 года, когда к власти придет кандидат от демпартии и возобновит "Drang nach Osten".Американское издание The American Conservative констатировало: "Европейские лидеры слишком слабы, чтобы справиться с проблемой самостоятельно, и отказываются делегировать решение кому-либо другому. Поэтому унижения будут продолжаться до тех пор, пока европейцы не проглотят свою гордость, не признают, что война проиграна, и не поймут, что им нужно жить рядом с русскими".Американцы раньше поняли: попытками уничтожить Россию Запад навлек на себя "колоссальные проблемы собственной безопасности... Участь, которую изначально готовили для Москвы, переместилась на улицы Киева... Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались... Теперь остается ждать только безоговорочной капитуляции, вызванной крахом Украины".Раньше или позже киевский режим и ВСУ будут уничтожены. Условия, на которых завершится военный конфликт, будут гораздо более болезненными для НАТО, чем сегодняшние требования России. Объем исторического возмездия растет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

