https://sputnik-georgia.ru/20260126/dvoynoe-ubiystvo-v-avtomobile-mvd-gruzii-zaderzhalo-dvukh-podozrevaemykh-296823142.html

Двойное убийство в автомобиле: МВД Грузии задержало двух подозреваемых

Двойное убийство в автомобиле: МВД Грузии задержало двух подозреваемых

Sputnik Грузия

После совершения преступления при отягчающих обстоятельствах оба обвиняемых скрылись с места происшествия 26.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-26T23:24+0400

2026-01-26T23:24+0400

2026-01-26T23:24+0400

происшествия

грузия

новости

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/17/248461745_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_73cdfa1e083ee6a7a633d762e438ffd7.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Двое мужчин 40 и 44 лет задержаны по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, в селе Мухрани, где в машине расстреляли двух человек, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе расследования установлено, что 24 января этого года в Мцхетском районе один из обвиняемых вместе с сопровождающим лицом смертельно ранил двух мужчин, сделав несколько выстрелов из огнестрельного оружия. После совершения преступления при отягчающих обстоятельствах оба обвиняемых скрылись с места происшествия. Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса: "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение или использование огнестрельного оружия". Им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. По информации СМИ, между одной из жертв и нападавшими в прошлом был конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, мвд грузии