Грузия увеличила импорт российского зерна в 2025 году

Показатели достигли четырехлетнего максимума, следует из Национальной статистической службы 26.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Импорт пшеницы и меслина из России в Грузию вырос на 35,1% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-декабре 2025 года из соседней страны завезли более 405 тысяч тонн пшеницы и меслина на сумму 102,3 миллиона долларов. Показатели достигли четырехлетнего максимума: в 2021 году импорт составил 87,4 миллиона долларов. В целом в последние годы Россия является главным поставщиком пшеницы и муки в Грузию, поскольку имеет преимущества как по качеству, так и по цене и срокам доставки. На долю соседней страны приходится примерно 99% от всего импорта. Кроме того, поставки зерна в небольшом количестве осуществляются из Казахстана, Беларуси, Греции и Румынии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

