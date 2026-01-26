https://sputnik-georgia.ru/20260126/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-296823468.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

В Тбилиси возможны небольшие осадки и туман, температура воздуха составит ночью -1...+1°C, днем — +3...+8°C 26.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Относительно теплая, сухая и ветреная погода сохранится в Западной Грузии до 30 января, в то время как в некоторых районах Восточной Грузии возможны небольшие осадки и туман, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. В Тбилиси возможны небольшие осадки и туман, температура воздуха составит ночью -1...+1°C, днем — +3...+8°C. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +7...+9°C ночью, днем — +16...+18°C. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) осадков не ожидается. Будет дуть сильный восточный ветер. Температура воздуха составит +6...+8°C ночью, днем — +15...+17°C. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) осадков не ожидается. Местами будет дуть сильный восточный ветер. Температура воздуха ночью будет -2°C, днем — +10...+12°C. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — -4°C, днем — +5...+8°C. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) возможны небольшие осадки и местами туман. Температура воздуха ночью — -3°C, днем — +4...+9°C. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро) местами возможны небольшие осадки и туман. Ночью температура воздуха составит -2...-4°C, днем — +3...+8°C. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами возможен снег и туман. Ночью температура воздуха составит -5...-7°C, днем — +2...+7°C. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами возможен снег и туман. Ночью температура воздуха составит -8...-10°C, днем — -2...+3°C.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

