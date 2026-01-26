https://sputnik-georgia.ru/20260126/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-yanvarya-2026-296784535.html
Какой сегодня церковный праздник: 26 января 2026
Какой сегодня церковный праздник: 26 января 2026
По православному церковному календарю 26 января отмечают день памяти cвятых Ермила, Стратоника, Иакова и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 26 января поминают мучеников Ермила и Стратоника, пострадавших за веру при императоре Ликинии (307-324).Будущие cвятые жили в начале IV века. Друзья были по происхождению славяне. Ермила, служившего диаконом в городе Сингидоне (Белград), схватили во время преследования христиан и осудили на тюремное заключение.В темнице мученика подвергали жестоким пыткам, принуждая отречься, но Ермил оставался непреклонным. Стратоник – тайный христианин, служивший тюремным надзирателем, видя мучения друга, не смог удержать слез и выдал себя. После жестоких пыток мучеников зашили в сети и бросили в Дунай.Епископ НизибийскийПо церковному календарю 26 января поминают преподобного Иакова, епископа Низибийского.Родился будущий cвятой в знатной семье и получил хорошее образование. Уединение Иаков полюбил с юности. Он долго жил в горах около города Низибии (на границе Персии и Римской империи). Преподобный все время молился и вел строгую подвижническую жизнь под открытым небом, питаясь древесными плодами, зеленью и одеваясь в козью шкуру.Низибийские жители избрали cвятого за строгую, благочестивую жизнь своим епископом. Святитель Иаков прославился заботой о православной вере, великими чудесами и даром предвидения. Молитвами епископа Низибия была спасена от нашествия Сапора – царя Персидского.Святитель Иаков в числе отцов I Вселенского Собора был одним из видных защитников православной веры. Мудрый и просвещенный пастырь устроил в Низибии огласительную школу, в которой наставником был он сам. Святой влиял на сердца слушателей своей высокой нравственной жизнью. Святитель мирно скончался примерно в 350 году.ИмениныПо церковному календарю 26 января именины отмечают Афанасий, Максим, Никодим, Никифор, Пахом, Петр и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
