Кобахидзе: анализ факторов ценообразования завершат до конца апреля

Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов 26.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Специальная комиссия завершит изучение факторов, влияющих на ценообразование в Грузии, не позднее конца апреля, после чего будут приняты соответствующие решения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов. В данный момент ценообразование в Грузии изучают как правительственная комиссия, так и Служба государственной безопасности страны. По его словам, на этой основе могут быть приняты конкретные решения, в том числе и законодательные поправки. В начале января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продукты питания. Первое заседание комиссии состоялось 20 января. Комиссия будет работать над ценами на продукты питания, лекарства и топливо. Параллельно вопрос изучит и парламентская комиссия. Первые результаты работы комиссий будут представлены уже в апреле. Служба государственной безопасности 24 декабря заявила, что начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания. СГБ 24 января провела проверки в сети супермаркетов и у дистрибьюторов, чтобы выяснить, как формируется наценка на продукцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

