https://sputnik-georgia.ru/20260126/kobakhidze-analiz-faktorov-tsenoobrazovaniya-zavershat-do-kontsa-aprelya-296812742.html
Кобахидзе: анализ факторов ценообразования завершат до конца апреля
Кобахидзе: анализ факторов ценообразования завершат до конца апреля
Sputnik Грузия
Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов 26.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-26T14:54+0400
2026-01-26T14:54+0400
2026-01-26T15:12+0400
грузия
новости
экономика
общество
ираклий кобахидзе
сгб
продукты питания
цены
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818254_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_05ce026e73b4c6c9550b5f3426e41910.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Специальная комиссия завершит изучение факторов, влияющих на ценообразование в Грузии, не позднее конца апреля, после чего будут приняты соответствующие решения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов. В данный момент ценообразование в Грузии изучают как правительственная комиссия, так и Служба государственной безопасности страны. По его словам, на этой основе могут быть приняты конкретные решения, в том числе и законодательные поправки. В начале января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продукты питания. Первое заседание комиссии состоялось 20 января. Комиссия будет работать над ценами на продукты питания, лекарства и топливо. Параллельно вопрос изучит и парламентская комиссия. Первые результаты работы комиссий будут представлены уже в апреле. Служба государственной безопасности 24 декабря заявила, что начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания. СГБ 24 января провела проверки в сети супермаркетов и у дистрибьюторов, чтобы выяснить, как формируется наценка на продукцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818254_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_23246f0b9f4153a5ba5dcc8229cade38.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, общество, ираклий кобахидзе, сгб, продукты питания, цены
грузия, новости, экономика, общество, ираклий кобахидзе, сгб, продукты питания, цены
Кобахидзе: анализ факторов ценообразования завершат до конца апреля
14:54 26.01.2026 (обновлено: 15:12 26.01.2026)
Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Специальная комиссия завершит изучение факторов, влияющих на ценообразование в Грузии, не позднее конца апреля, после чего будут приняты соответствующие решения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов. В данный момент ценообразование в Грузии изучают как правительственная комиссия, так и Служба государственной безопасности страны.
"Рабочий процесс будет завершен не позднее конца апреля, и, соответственно, будут определены все аспекты формирования и повышения цен, – заявил Кобахидзе.
По его словам, на этой основе могут быть приняты конкретные решения, в том числе и законодательные поправки.
В начале января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продукты питания. Первое заседание комиссии состоялось 20 января. Комиссия будет работать над ценами на продукты питания, лекарства и топливо. Параллельно вопрос изучит и парламентская комиссия. Первые результаты работы комиссий будут представлены уже в апреле.
Служба государственной безопасности 24 декабря заявила, что начала изучение вопроса, связанного с ценами на продукты питания.
СГБ 24 января провела проверки в сети супермаркетов и у дистрибьюторов, чтобы выяснить, как формируется наценка на продукцию.