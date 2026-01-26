https://sputnik-georgia.ru/20260126/kurs-lari-dollar-296785255.html
Курс лари на понедельник – 2,6941 GEL/$
2026-01-26T09:48+0400
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 января в размере 2,6941 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару.
