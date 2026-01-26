https://sputnik-georgia.ru/20260126/kurs-lari-dollar-296785255.html

Курс лари на понедельник – 2,6941 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,6941 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару 26.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-26T09:48+0400

2026-01-26T09:48+0400

2026-01-26T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллары

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283393951_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b1912910255c10c4f6e529f7b56b7a7a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 января в размере 2,6941 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии