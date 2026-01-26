https://sputnik-georgia.ru/20260126/ministr-kultury-gruzii-kholokost--eto-moralnoe-predosterezhenie-vsemu-miru-296807554.html
Министр культуры Грузии: Холокост – это моральное предостережение всему миру
Министр культуры Грузии: Холокост – это моральное предостережение всему миру
По официальным данным, в 1941-1945 годах в этом лагере умертвили около 1,4 млн человек, из них более 1 миллиона – евреев 26.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Холокост – это постоянное моральное предостережение всему миру, заявила министр культуры Тинатин Рухадзе на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв Холокоста, в Музее истории евреев Грузии и грузино-еврейских отношений им. Давида Баазова.Холокост – преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. На мероприятии, организованном Грузинско-еврейской женской ассоциацией "ЭСТА", присутствовали министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе, первый замглавы парламентского комитета по культуре Эка Чичинадзе, протопресвитер Георгий Звиададзе и посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя. Дата 27 января была выбрана не случайно. В этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, который называли "лагерем смерти". По официальным данным, в 1941-1945 годах в этом лагере были умерщвлены около 1,4 млн человек, из них более 1 миллиона – евреев.
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Холокост – это постоянное моральное предостережение всему миру, заявила министр культуры Тинатин Рухадзе на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв Холокоста, в Музее истории евреев Грузии и грузино-еврейских отношений им. Давида Баазова.
Холокост – преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года.
"Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества. Мы отдаем дань уважения шести миллионам евреев, невинным людям, ставшим жертвами ненависти и антисемитизма. Для нас этот день – не только память о прошлом, но и ответственность за защиту человеческого достоинства", – сказала Рухадзе.
На мероприятии, организованном Грузинско-еврейской женской ассоциацией "ЭСТА", присутствовали министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе, первый замглавы парламентского комитета по культуре Эка Чичинадзе, протопресвитер Георгий Звиададзе и посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя.
Дата 27 января была выбрана не случайно. В этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, который называли "лагерем смерти". По официальным данным, в 1941-1945 годах в этом лагере были умерщвлены около 1,4 млн человек, из них более 1 миллиона – евреев.