Министр культуры Грузии: Холокост – это моральное предостережение всему миру

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Холокост – это постоянное моральное предостережение всему миру, заявила министр культуры Тинатин Рухадзе на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв Холокоста, в Музее истории евреев Грузии и грузино-еврейских отношений им. Давида Баазова.Холокост – преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. На мероприятии, организованном Грузинско-еврейской женской ассоциацией "ЭСТА", присутствовали министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе, первый замглавы парламентского комитета по культуре Эка Чичинадзе, протопресвитер Георгий Звиададзе и посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя. Дата 27 января была выбрана не случайно. В этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, который называли "лагерем смерти". По официальным данным, в 1941-1945 годах в этом лагере были умерщвлены около 1,4 млн человек, из них более 1 миллиона – евреев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

