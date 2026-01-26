Грузия
Премьер Грузии готов участвовать в публичных дискуссиях для преодоления поляризации
Премьер Грузии готов участвовать в публичных дискуссиях для преодоления поляризации
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе готов участвовать в публичных дискуссиях с оппонентами для преодоления поляризации в стране. Кобахидзе предложил возродить публичные дискуссии, подчеркнув, что это важно для нормального функционирования демократии. Он заявил, что дебаты должны проходить в здоровом, конструктивном формате, а решение о форме их проведения в публичном пространстве в первую очередь зависит от СМИ. Премьер добавил, что правительство готово к консультациям по этому вопросу. По словам главы правительства, дебаты должны иметь здоровую форму, а единственной целью должно быть предоставление общественности соответствующей информации по всем темам. "Так мы представляем себе дискуссии, которые должны проходить в публичном пространстве. Остальное также является предметом консультаций со СМИ. Мы надеемся, что очень скоро, как можно скорее, мы сможем согласовать эти форматы", – подчеркнул Кобахидзе. На инициативу премьера одним из первых отреагировал лидер оппозиционной коалиции "За перемены" Зураб Джапаридзе, который лично вызвал Кобахидзе на дебаты. В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу премьера поддержали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Подписаться
В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу премьера поддержали
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе готов участвовать в публичных дискуссиях с оппонентами для преодоления поляризации в стране.
Кобахидзе предложил возродить публичные дискуссии, подчеркнув, что это важно для нормального функционирования демократии. Он заявил, что дебаты должны проходить в здоровом, конструктивном формате, а решение о форме их проведения в публичном пространстве в первую очередь зависит от СМИ. Премьер добавил, что правительство готово к консультациям по этому вопросу.

"Лично я тоже готов участвовать в таких дискуссиях. Наша единственная задача – проводить конструктивные дискуссии, конструктивные дебаты. Это самый эффективный способ максимально преодолеть поляризацию в Грузии", – заявил Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы правительства, дебаты должны иметь здоровую форму, а единственной целью должно быть предоставление общественности соответствующей информации по всем темам.
"Так мы представляем себе дискуссии, которые должны проходить в публичном пространстве. Остальное также является предметом консультаций со СМИ. Мы надеемся, что очень скоро, как можно скорее, мы сможем согласовать эти форматы", подчеркнул Кобахидзе.
На инициативу премьера одним из первых отреагировал лидер оппозиционной коалиции "За перемены" Зураб Джапаридзе, который лично вызвал Кобахидзе на дебаты.
В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу премьера поддержали.
