https://sputnik-georgia.ru/20260126/premer-gruzii-gotov-uchastvovat-v-publichnykh-diskussiyakh-dlya-preodoleniya-polyarizatsii-296806341.html
Премьер Грузии готов участвовать в публичных дискуссиях для преодоления поляризации
Премьер Грузии готов участвовать в публичных дискуссиях для преодоления поляризации
Sputnik Грузия
В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу премьера поддержали 26.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-26T13:53+0400
2026-01-26T13:53+0400
2026-01-26T13:53+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
зураб джапаридзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295494914_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_593304e5b56093962275ac13de620524.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе готов участвовать в публичных дискуссиях с оппонентами для преодоления поляризации в стране. Кобахидзе предложил возродить публичные дискуссии, подчеркнув, что это важно для нормального функционирования демократии. Он заявил, что дебаты должны проходить в здоровом, конструктивном формате, а решение о форме их проведения в публичном пространстве в первую очередь зависит от СМИ. Премьер добавил, что правительство готово к консультациям по этому вопросу. По словам главы правительства, дебаты должны иметь здоровую форму, а единственной целью должно быть предоставление общественности соответствующей информации по всем темам. "Так мы представляем себе дискуссии, которые должны проходить в публичном пространстве. Остальное также является предметом консультаций со СМИ. Мы надеемся, что очень скоро, как можно скорее, мы сможем согласовать эти форматы", – подчеркнул Кобахидзе. На инициативу премьера одним из первых отреагировал лидер оппозиционной коалиции "За перемены" Зураб Джапаридзе, который лично вызвал Кобахидзе на дебаты. В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу премьера поддержали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295494914_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_5fc4afdb66f8bc075717f8ba10314fd6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, зураб джапаридзе
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, зураб джапаридзе
Премьер Грузии готов участвовать в публичных дискуссиях для преодоления поляризации
В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу премьера поддержали
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе готов участвовать в публичных дискуссиях с оппонентами для преодоления поляризации в стране.
Кобахидзе предложил возродить публичные дискуссии, подчеркнув, что это важно для нормального функционирования демократии. Он заявил, что дебаты должны проходить в здоровом, конструктивном формате, а решение о форме их проведения в публичном пространстве в первую очередь зависит от СМИ. Премьер добавил, что правительство готово к консультациям по этому вопросу.
"Лично я тоже готов участвовать в таких дискуссиях. Наша единственная задача – проводить конструктивные дискуссии, конструктивные дебаты. Это самый эффективный способ максимально преодолеть поляризацию в Грузии", – заявил Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
По словам главы правительства, дебаты должны иметь здоровую форму, а единственной целью должно быть предоставление общественности соответствующей информации по всем темам.
"Так мы представляем себе дискуссии, которые должны проходить в публичном пространстве. Остальное также является предметом консультаций со СМИ. Мы надеемся, что очень скоро, как можно скорее, мы сможем согласовать эти форматы", – подчеркнул Кобахидзе.
На инициативу премьера одним из первых отреагировал лидер оппозиционной коалиции "За перемены" Зураб Джапаридзе, который лично вызвал Кобахидзе на дебаты.
В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу премьера поддержали.