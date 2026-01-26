https://sputnik-georgia.ru/20260126/premer-gruzii-gotov-uchastvovat-v-publichnykh-diskussiyakh-dlya-preodoleniya-polyarizatsii-296806341.html

Премьер Грузии готов участвовать в публичных дискуссиях для преодоления поляризации

26.01.2026

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе готов участвовать в публичных дискуссиях с оппонентами для преодоления поляризации в стране. Кобахидзе предложил возродить публичные дискуссии, подчеркнув, что это важно для нормального функционирования демократии. Он заявил, что дебаты должны проходить в здоровом, конструктивном формате, а решение о форме их проведения в публичном пространстве в первую очередь зависит от СМИ. Премьер добавил, что правительство готово к консультациям по этому вопросу. По словам главы правительства, дебаты должны иметь здоровую форму, а единственной целью должно быть предоставление общественности соответствующей информации по всем темам. "Так мы представляем себе дискуссии, которые должны проходить в публичном пространстве. Остальное также является предметом консультаций со СМИ. Мы надеемся, что очень скоро, как можно скорее, мы сможем согласовать эти форматы", – подчеркнул Кобахидзе. На инициативу премьера одним из первых отреагировал лидер оппозиционной коалиции "За перемены" Зураб Джапаридзе, который лично вызвал Кобахидзе на дебаты. В правящей партии "Грузинская мечта" инициативу премьера поддержали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

